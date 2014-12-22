《路透晚报》--12月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年规模以上工业增加值预计增8.3%左右，明年更注重释放内需

中国工业和信息化部周一表示，工业通信业运行基本平稳，预计今年全国规模以上工业增加值增长8.3%左右，单位工业增加值能耗和用水量分别降低7%和5.8%，明年将更加注重释放内需潜力，促进工业经济平稳运行。

--中国央行：四季度86.6%的银行家认为货币政策“适度”--央行调查报告

中国央行周一发布四季度银行家问卷调查报告显示，四季度认为货币政策“适度”的银行家占比为86.6%，较上季提高2.1个百分点；同时有49.8%的银行家认为当前宏观经济正常，较上季下降6.2个百分点。

--中国政策：实现土地所有、承包及经营三权分置是重大制度创新--农业部长

中国农业部部长韩长赋表示，三权分置就是要在坚持农村土地集体所有的前提下，实现土地所有权、承包权、经营权分置，是重大制度创新。既保护农户承包权益，又放活土地经营权。

--中国政策：不动产登记暂行条例发布，自明年3月1日起施行--国务院

在中国酝酿已久，且被学界视为反腐利器和为房产税铺路的不动产登记暂行条例终于出炉。中国国务院周一发布不动产登记暂行条例，明确不动产登记机构应当按照国务院国土资源主管部门的规定设立统一的不动产登记簿，并自2015年3月1日起施行。

--香港经济：未来三年公营房屋开支庞大，惟政府仍望有盈余--财政司长

香港财政司司长曾俊华称，未来的公营房屋开支庞大，然相信在其任内余下三个财政年度，政府仍能“年年有余”。

--台湾数据：11月外销订单年增6.0%，低于预期

台湾经济部周一公布，11月外销订单较上年同期增6.0%，低于市场预估的成长8.80%。

【金融】

--中国金融：新外资银行管理条例颁布，放宽准入和经营人民币业务条件

中国周六颁布修改后的外资银行管理条例，适当放宽外资行准入和经营人民币业务的条件，放松了设立分行营运资金，以及人民币业务准入中对开业年限及盈利能力的要求。显示中国正逐步放松对外资行进入中国市场的限制，对外资行管理施行国民待遇。

--中国央行：下一步将推出发行针对企业和个人的大额存单--官员

中国央行副行长潘功胜最新表示，下一步将加快推进利率市场的改革，扩大金融机构市场化定价的范围。目前推出了金融机构同业存单的发行，下一步，将推出针对企业和个人的大额存单的发行。

--台湾金融：寿险公会称寿险业1-11月总保费收入年增7.4%

台湾寿险公会周一表示，2014年1-11月寿险业总保费收入较上年同期成长7.4%，其 中初年度保费收入(FYP)年增7.7%。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国货币市场：七天回购先跌后涨成交稀少，资金价格及期限供求不匹配

中国银行间市场周一主要质押式回购利率开盘一度出现不同程度的下行，但因供给相当有限，资金紧势未见实质缓解。目前七天期回购利率已由跌转升，且部分中小出资机构报价偏高，价格和期限供求的不匹配导致成交十分稀少。

--中国债市动态：现券收益率略上但成交较淡，关注点仍在年底资金面

中国银行间债市周一早盘现券收益率略上，成交淡静；早间资金未见明显缓和，但因预期财政存款将逐步投放，多数机构心态尚可，唯年底前参与意愿不高，现券买卖双方要达成交投不易。

--中国债市：信用债估值短涨长稳，主要变化集中在一年期--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债估值中短涨长稳，其中以一年期品种变化幅度最大。

【外汇】

--人民币汇率：可在合理均衡的水平上保持基本稳定--外管局局长

中国人民银行副行长，国家外汇管理局局长易纲表示，从经济基本面看将支持人民币汇率的稳定；从总体看，人民币汇率市场化的进程非常快。

--中国汇市：人民币早盘随中间价续贬，油盘购汇略占上风

中国人民币兑美元周一早盘随中间价走跌。强势美元下，中间价连续第三日回调并创下近两周低位。早盘结购汇力量较为均衡，即使油盘推动购汇力量稍占上风，但人民币贬势料在6.23有支撑。

【证券/行业】

--《焦点》沪港通交易平淡，仍需克服监管障碍

具有里程碑意义的沪港通开通一个月以来，需求一直比较平淡，且大部分交易活动来自短线投机客。

--中国股市：沪综指续创逾四年收盘新高，银行股大象起舞提升大盘

中国股市沪综指周一收涨，再创逾四年新高。分析师指出，尽管近期领涨的券商股有所回调，不过银行和保险股等蓝筹股走势较强，尤其是权重较大的银行股大幅上涨，对指数的提升作用相当明显，盘中一度创下近五年新高，但巨额资金流入流出令股指大幅震荡。

--中港个股：海通证券拟增发H股募299亿港元，料可满足两年业务发展需要

虽然中国A股市场上券商股牛气冲天，不过大型券商--海通证券却选择了股价便宜的H股市场融资，拟增发H股筹资299亿港元。公司方面预计，在增发完成后，配合相应的债务融资，应可满足公司未来两年业务发展的需求。

--中国央企：1至11月实现利润1.95万亿元，同比增5.2%--国资委

中国国务院国资委主任张毅周一称，今年1至11月，全国国资委系统监管企业实现营业收入39.8万亿元人民币，同比增长4.5%；实现利润1.95万亿元，同比增长5.2%。

--中国个股：百联集团以联华超市14%股权及房产置换一商业公司股权

中国最大的商业企业之一的上海百联集团股份有限公司周一稍晚公告称，拟以所持有的联华超市 0980.HK 14%股权及上海一处房地，与母公司百联集团的商业子公司上海三联集团40%股权进行资产置换，标的价值约5.9亿元人民币。

--中国证券：军工科研院所改制相关政策拟出，上市已基本形成共识--报载

中国军工科研院所改制相关政策征求意见稿已向有关部门征求完意见，军工专家认为，目前有关部门对支持军工科研院所改制上市已基本形成共识，除最核心军品研发机构外，其他军工科研院所改制上市在理论上没有实质性障碍。

--香港股市：截至12月中ETF成交金额逾1万亿港元，比去年多18%并创新高

香港交易及结算所（港交所） 称，截至12月中为止今年的交易所买卖基金（ETF）成交金额超过1万亿港元，比去年多出18%，并刷新纪录。

--香港个股：郭炳江辞去新地所有职务并将就判罪上诉，郭炳湘无意回巢

香港地产巨擘--新鸿基地产称，郭炳江已辞去公司所有职务，并将就判罪提出上诉；另一方面，郭炳江兄长兼新地前主席郭炳湘称，其本人无意重返新地。

--香港新股：中国能建计划香港IPO，筹资约10亿美元--IFR

据汤森路透旗下IFR周五报导，消息人士称，中国能源建设集团(CEEG)2015年计划在香港首次公开发行(IPO)，筹资约10亿美元。 (完)