中国经济：山东省加强政府存量债务管理，明确对市县级政府债不救助

路透上海12月19日 - 中国地方债务风险一直以来备受关注。山东省政府近日发文明确，市县级政府要按照分级负责和“谁举借、谁使用、谁偿还”原则，落实偿债责任和风险防控责任，制定应急处置预案，建立责任追究机制；并明确表示省政府对市县级政府债务实行不救助原则。

刊登在山东省政府网站名为《山东省人民政府关于贯彻国发(2014)43号文件加强政府性债务管理的实施意见》还强调，要甄别确认各级政府存量债务余额，纳入预算管理的存量债务原有债权债务关系不变，偿债资金按照预算管理要求规范管理。

意见还指出，积极降低存量债务利息负担，对甄别后纳入预算管理的政府存量债务，各地可申请发行地方政府债券置换，以降低利息负担，优化期限结构，腾出更多资金用于重点项目建设。

文件还称，对确需政府直接偿还的债务，要统筹各类财政性资金，切实履行偿债责任；对有收益的公益性项目，积极推广运用市场化运作模式，利用融入的社会资本置换项目建设债务；新举借的政府债券，可用于置换存量债务；必要时可以处置政府资产以偿还债务。

此外，文件并指出，要建立债务风险应急处置机制，省政府对市县级政府债务实行不救助原则，各级政府出现偿债困难时，要通过控制项目规模、压缩公用经费、处置存量资产等方式，多渠道筹集资金偿还债务。

被业内称为"43号文"是国务院办公厅10月初发布的加强地方政府性债务管理意见，标志着中国地方政府性债务管理的完整制度框架基本建成。意见称，要硬化预算约束，防范道德风险，地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则。

随后，财政部10月底发布通知，明确截至2014年12月31日尚未清偿完毕的地方政府存量债务，按照先清理、后甄别的顺序，将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。

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