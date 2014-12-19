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货币新闻 | 2014年 12月 19日 星期五 09:17 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报5.22%，上日加权利率5.2811%

路透上海12月19日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在5.22%，上日该期限加权平均利率为5.2811%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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5.22% 5.61% 5.2811%

周四银行间市场质押式回购总成交金额为7,699.07亿元，较上日的8,343.58亿元继续缩减；其中，隔夜品种成交5,325.60亿元，上日为5,436.85亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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