中国货币市场：七天回购开盘报5.22%，上日加权利率5.2811%

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透上海12月19日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在5.22%，上日该期限加权平均利率为5.2811%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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5.22% 5.61% 5.2811%
周四银行间市场质押式回购总成交金额为7,699.07亿元，较上日的8,343.58亿元继续缩减；其中，隔夜品种成交5,325.60亿元，上日为5,436.85亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。