中国债市动态：资金仍紧推短券收益率和IRS上行，中长债稳中向好

路透上海12月19日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势分化，短券因资金紧张局面未缓继续承压，而中长债收益率则稳中有降。回购定盘利率飙涨则导致利率互换(IRS)全线上行。

交易员称，在央行周三以MLF加SLO操作后，元旦前降准可能性下降。目前只能随时关注央行何时注水，同时期待新股发行过后资金面恢复宽松。

华中一银行交易员表示，市场资金紧势依旧，短债续承压。不过中长债方面，略有改善。“三年的(收益率)基本和昨天差不多，五年以上的下了一点。”

对于流动性，她认为，新股发行过后就将迎来年底财政存款投放。因此央行动用SLO注水，应该只是提供过渡性支持。从这一点上看，年内降准的可能性已经非常小了。

利率互换市场上，早盘全线上行。“今儿还是资金面的故事，一年大概7bp左右，五年的少一些。fixing(定盘利率 )忒高。”北京一银行交易员指出。

继周三中国央行在续做部分到期MLF，并对数家银行进行SLO操作后，周四午后再度传出央行动用SLO放水的消息。不过上日的消息暂时未得到确认。

剩余期限约一个月的国开债140204最新报价 在5.8903%/5.4997%，上日尾盘为5.3499%/5.1000%；逾九年的国开行活跃券140205最新成交 在4.1803%，上日尾盘为4.20%。