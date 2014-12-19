中港个股：比亚迪逐点反驳股价暴跌传闻，获巴菲特确认无意减持股份

路透香港12月19日 - 就H股周四股价暴跌最多47%，中国汽车及电池生产商比亚迪 对市场多项传闻逐点反驳，并且获得股东巴菲特确认没有亦无意减持股份。

市场上流传比亚迪股价暴跌原因，包括公司遭受俄罗斯汇兑损失、电动客车订单大幅萎缩、融资盘爆仓兼且重仓基金被触发止损，以及股东巴菲特大举减持。

比亚迪周五在联交所一份声明中称，除了融资盘爆仓传闻因属于市场行为而不能判断其真实性之外，公司出口俄罗斯产品交易金额低于100万美元且以美元结算，不存在汇损失的问题。此外，公司电动客车订单没有出现下降，出货增长保持良好势头，而中国对新能源汽车的支持方向没有重大变化。

至于巴菲特透过旗下Berkshire Hathaway 持有比亚迪2.25亿股H股，公司已经获得Berkshire Hathaway相关负责人沟通确认，其近期减持比亚迪股票情况不属实，亦没有减持的计划。

比亚迪表示“公司经营情况正常，各业务进展顺利，公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。”

比亚迪H股周四午盘突然暴挫近47%至逾两年低位，成交额急增，拖累其A股 亦大跌一成。

其H股周四收报25.05港元，A股报36.43元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)