香港个股：蒙牛与大众点评网跨界合作，助其优益C饮品拓宽销售渠道

路透上海12月19日 - 中国最大乳业公司之一的蒙牛 与本地生活服务网站大众点评网周四宣布跨界战略合作，第一步合作将是蒙牛旗下“优益C”饮品将进入点评网的优质商户门店，甚至未来还将进入电影院和KTV等，从而拓宽该饮品的销售渠道。

公司周四晚间发布的新闻稿称，“优益C”饮品将于年内进入北京、成都两地的100多家大众点评网优质商户门店。活动期间，用户可以在大众点评的人气商户中免费享用蒙牛的产品。明年双方的合作门店会扩大到大众点评全国多个城市的1,200多家大商户，合作渠道也会增加电影院、KTV、女性消费场所等。

大众点评还将推出首个为快消品牌定制的点评微信红包——蒙牛“优益C-牛人红包”，计划在明年重点节假日推广。

蒙牛乳业首席运营官（COO）白瑛表示，优益C致力打造一个大饮料梦想，不仅要抢占其他乳酸菌饮料的市场份额，更是要瞄准其他主流饮料的市场份额。和大众点评的跨界合作，就是考虑到大众点评在本地生活领域深耕十多年，涉及餐饮、生活、娱乐等各个方面，拥有庞大用户群，覆盖数千城市千万商户。

他说，双方合作的模式，是将优益C产品赠饮与大众点评现有产品深度结合。利用大众点评多年积累的餐饮渠道资源和全国地推团队，有效的协助优益C打通餐饮渠道，让产品与餐饮场景形成强关联。

大众点评市场副总裁黄驰认为，双方合作，既能让用户得到实惠，增强消费者体验，又能帮商户带来客流，还能帮助蒙牛的优质产品提升渗透率和分销，是一场多方共赢的合作。本次合作只是一个开始，未来双方将继续探讨更多更深入的跨界合作。

目前较常见的O2O（线上线下）模式，是互联网企业与传统企业合作，主要做法包括协助传统企业打通网上销售通道，亦让互联网企业产品更接地气。蒙牛与大众点评的O2O合作，则让大众点评网的庞大线下资源亦有了变现的机会。

新闻稿称，在与蒙牛乳业达成跨界合作前，大众点评曾与联合利华 、可口可乐 、宝洁 等多家快速消费品牌开展过O2O合作。

今年初，中国巨联网巨头腾讯 宣布入股大众点评，成为其战略投资者。入股之时，大众点评高层曾表示，未来公司仍有独立上市的计划，但尚没有具体时间表。（完）