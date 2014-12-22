《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月22日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场 操作等多重因素影响。 以下为本周内(12月22日-12月26日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 12/22 沪 园区设计 732017 1,500 29.97 22.88 东吴证券 12/25 12/22 沪 南威软件 732636 2,500 14.95 22.96 太平洋证券 12/25 12/23 沪 新澳股份 732889 不超过2,668 -- -- 国信证券 12/26 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金11,152亿元人民币，详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 282.4 10年 固息国债 12/18-12/22 财政部 250 2年 固息国债 12/25-12/26 中国铝业公司 50 永续中票 中票 周一 恒丰银行 80 10年 二级资本债 周一 中国航空 50 永续中票 中票 周二 技术国际控股 进出口行 50 3年 固息增发债 周四 进出口行 50 5年 固息增发债 周四 ======================================================================================= 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息债 300 上周六 陕西交通建设 中票 50 周一 国开行 浮息债 50 周三 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 暂无 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 12/18 葵花药业 3,650 -- -- -- -- 12/23 12/19 迦南科技 1,340 13.60 -- -- -- 12/24 12/19 金盾股份 2,000 12.80 -- -- -- 12/24 12/19 正业科技 1,500 10.79 -- -- -- 12/24 12/19 中矿资源 3,000 7.57 -- -- -- 12/24 12/19 国信证券 120,000 5.83 -- -- -- 12/24 12/19 高能环境 4,040 18.23 -- -- -- 12/24 12/22 园区设计 1,500 29.97 -- -- -- 12/25 12/22 南威软件 2,500 14.95 -- -- -- 12/25 12/23 新澳股份 不超2,668 -- -- -- -- 12/26 ======================================================================================(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇/边竞)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申