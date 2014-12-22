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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 13:04 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月22日

路透上海12月22日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的
联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场
操作等多重因素影响。

    以下为本周内(12月22日-12月26日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行 
    --------------------------------------------------------------------------------------    
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
      12/22    沪    园区设计   732017       1,500    29.97       22.88    东吴证券  12/25
      12/22    沪    南威软件   732636       2,500    14.95       22.96   太平洋证券 12/25
      12/23    沪    新澳股份   732889 不超过2,668     --           --     国信证券  12/26
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金11,152亿元人民币，详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------    
    发债主体    规模     期限       债券类型      缴款时间           备注
               (亿元)   
         
    财政部       282.4   10年      固息国债      12/18-12/22 
    财政部       250      2年      固息国债      12/25-12/26    
    中国铝业公司  50   永续中票        中票         周一
    恒丰银行      80     10年    二级资本债         周一
    中国航空      50   永续中票        中票         周二
    技术国际控股 
    进出口行      50      3年    固息增发债         周四
    进出口行      50      5年    固息增发债         周四
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    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)             
    
     国开行         固息债           300          上周六        
     陕西交通建设     中票            50            周一
     国开行         浮息债            50            周三     
        
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
    暂无
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    3.本周新股资金解冻
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    申购日  简称   发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    
    12/18  葵花药业   3,650        --         --          --              --       12/23
    12/19  迦南科技   1,340      13.60        --          --              --       12/24
    12/19  金盾股份   2,000      12.80        --          --              --       12/24
    12/19  正业科技   1,500      10.79        --          --              --       12/24
    12/19  中矿资源   3,000       7.57        --          --              --       12/24
    12/19  国信证券 120,000       5.83        --          --              --       12/24
    12/19  高能环境   4,040      18.23        --          --              --       12/24
    12/22  园区设计   1,500      29.97        --          --              --       12/25
    12/22  南威软件   2,500      14.95        --          --              --       12/25
    12/23  新澳股份 不超2,668     --          --          --              --       12/26
    ======================================================================================(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇/边竞)
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