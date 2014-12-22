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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 09:52 BJT

港报社评：财政“年年有余”，兼顾纾困与长远--文汇报12月22日

财政司司长曾俊华在网志表示，根据目前推算，除非有重大意外，预计在任内余下的三个财政年度，政府帐目应可做到“年年有余”。财政“年年有余”，应兼顾纾困与长远。面对违法“占领”行动对经济民生造成的损害，政府需有适度的短期纾困措施。同时，有必要从盈余中拨出专门款项，设立各种长远基金，为解决香港的各项重大民生问题作好规划。

财政“年年有余”，首先不能忽视短期纾困措施。因违法“占领”行动的负面影响逐渐浮现，一些市民的收入和职位受到影响。收入减少、工作职位可能失去，不但令穷人，而且令中产市民面对的生活压力加大。在财政“年年有余”的情况下，政府有必要适当推出短期纾困措施。针对社会各界提出的一些建议，包括适度减免差饷、重推电费补贴、公屋免租以及薪俸税的宽免等，政府可有选择性地适当考虑。

曾俊华说，有能力在不影响其他公共服务的情况下，为公营房屋支出提早储备，设立“房屋储备金”，就是率先为这笔庞大房屋开支作好规划。曾俊华表示，由于涉及金额庞大，他对有关财政安排有三重考虑。第一，避免因注资房委会兴建公营房屋而影响到其他公共服务开支；第二，避免加重未来政府的财政压力；第三，敦促房委会必须提高成本效益。除了设立“房屋储备金”之外，当前香港面对各种社会矛盾，包括隔代贫穷、中产萎缩、老人贫穷、公立医院资源不足等，都需要政府设立各种长远基金，推出长远政策解决结构性问题。这并非各种一次性纾困措施所能解决。当然，设立各种长远基金，也需要避免影响到其他公共服务开支，避免加重政府财政负担，同时要注重各种长远基金的成本效益。

随着近年政府收入及盈余屡创新高，财政“年年有余”，政府不能将钱只用于“一次过措施”，而应把资源更多放在落实长远政策方面。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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