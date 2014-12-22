港报社评：左脚勿穿右鞋，无鞋更难上路--明报12月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
国家主席习近平在澳门回归十五周年典礼发表讲话，高度赞扬澳门在推进“一国两制”实践上取得丰硕成果，“一国两制、澳人治澳、高度自治”方针和澳门特区《基本法》广泛深入民心，得到贯彻落实，澳门人民对国家的认同感和向心力不断加强，爱国爱澳成为社会主流价值观。
左脚不应穿右鞋，习近平的“鞋子论”，表面上发言的对象是澳门听众，实际上充满弦外之音。如果说澳门的社会主流价值观是爱国爱澳，那么香港是不是爱国爱港呢？答案不妨从这个角度盱衡之：澳门至今未出现过号称违法达义的占领运动，香港则发生因不满北京的决策而掀起79日陷于对峙僵局的街头抗争，不少国内舆论将之等同于受到“外部势力”煽动蛊惑的“颜色革命”。
香港比起澳门是一个复杂得多的社会，对国家的认同感和向心力，不可能以领导人的主观意愿为依归。香港人现时最困惑的问题不单是左脚错穿右鞋，而且是不知道有没有鞋子可以穿着上路。对于部分香港人而言，北京开了一间鞋店，他们入内买鞋，老板却说，店内所售的只有左鞋，不设右鞋。说得再白一些，“一国”之下的“两制”恰似一双鞋，应该是左鞋右鞋兼备，容许两脚步履平衡而行，否则空余两只同左或皆右的鞋子，其实等于无鞋，既难以上路，更遑论走稳走远了。
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申