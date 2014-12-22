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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 09:50 BJT

港报社评：左脚勿穿右鞋，无鞋更难上路--明报12月22日

国家主席习近平在澳门回归十五周年典礼发表讲话，高度赞扬澳门在推进“一国两制”实践上取得丰硕成果，“一国两制、澳人治澳、高度自治”方针和澳门特区《基本法》广泛深入民心，得到贯彻落实，澳门人民对国家的认同感和向心力不断加强，爱国爱澳成为社会主流价值观。

左脚不应穿右鞋，习近平的“鞋子论”，表面上发言的对象是澳门听众，实际上充满弦外之音。如果说澳门的社会主流价值观是爱国爱澳，那么香港是不是爱国爱港呢？答案不妨从这个角度盱衡之：澳门至今未出现过号称违法达义的占领运动，香港则发生因不满北京的决策而掀起79日陷于对峙僵局的街头抗争，不少国内舆论将之等同于受到“外部势力”煽动蛊惑的“颜色革命”。

香港比起澳门是一个复杂得多的社会，对国家的认同感和向心力，不可能以领导人的主观意愿为依归。香港人现时最困惑的问题不单是左脚错穿右鞋，而且是不知道有没有鞋子可以穿着上路。对于部分香港人而言，北京开了一间鞋店，他们入内买鞋，老板却说，店内所售的只有左鞋，不设右鞋。说得再白一些，“一国”之下的“两制”恰似一双鞋，应该是左鞋右鞋兼备，容许两脚步履平衡而行，否则空余两只同左或皆右的鞋子，其实等于无鞋，既难以上路，更遑论走稳走远了。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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