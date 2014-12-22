港报社评：善用盈余缓解“后占领”矛盾--星岛日报12月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
今年财政盈余会大超预算，财政司司长曾俊华更预期未来3年都会“年年有余”，再三面对如何分配财富的“快乐烦恼”。本港正步入“后占领年代”，与其烧烟花式一次过“派糖”，不如针对占领运动后更受关注的社会深层次矛盾，设法透过财政政策缓解，并且推动社会经济发展。
曾俊华今年2月公布预算案时，预计至明年3月底为止的本财政年度综合帐目盈余有91亿元，并且推算2015/16年度会出现赤字。现在他调高了未来盈余预测，显示经济发展与政府收入都比预期好。
盈余大增，提高了市民分享成果的期望，曾俊华再度要在“大花筒”和“守财奴”两者之间找寻平衡，确保公帑用得其所。
曾俊华上星期公布设立房屋储备金，把今年外汇基金分帐给政府的270亿元投资收益，悉数注入这个基金，以应付日后房屋委员会大建公屋的严重入不敷支，已经传送出两个讯息：其一是在不影响其他福利开支下，库房可以“泵水”给公屋建设，此所以外界形容这做法有助大幅缩减今年“水浸”的帐面盈余；其二是多出来的钱不会乱花，而是用在社会民生的长远需要。
占领运动是本港近半世纪以来，最庞大的群众街头运动，是结合了政治和社会多方面矛盾的总爆发。行政长官梁振英下月发表《施政报告》时，无可避免要就各种矛盾提出化解之道，包括政治诉求、社会民生、世代鸿沟，并且要就运动造成的社会撕裂作出缓解。要落实这些政策，所需的财政资源，就要靠2月公布的财政预算案作出配合。
增建公营房屋，只是缓解众多矛盾的其中一项对策，减轻年轻一代面对住屋和置业难的挫折感，政府还须创造一个让青年人容易看到出路的社会环境，提供一个让他们得以发挥创意所长、投身建设社会的空间。面对社会不同阶层投资子女教育能力的巨大差异，政府要投放更多资源去提升中下层学生课内和课外活动质素，减少跨代贫穷以及从中滋生的不满社会情绪。
今次的占领运动，虽然显示了部分新世代视野以偏盖全，却同时展示了新世代的能量和创意，要是能够导引这些创意和能量往个人和社会创富的方向，就能够一举两得，缓解矛盾兼促进经济发展。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申