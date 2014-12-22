港报社评：善用盈余缓解“后占领”矛盾--星岛日报12月22日

今年财政盈余会大超预算，财政司司长曾俊华更预期未来3年都会“年年有余”，再三面对如何分配财富的“快乐烦恼”。本港正步入“后占领年代”，与其烧烟花式一次过“派糖”，不如针对占领运动后更受关注的社会深层次矛盾，设法透过财政政策缓解，并且推动社会经济发展。

曾俊华今年2月公布预算案时，预计至明年3月底为止的本财政年度综合帐目盈余有91亿元，并且推算2015/16年度会出现赤字。现在他调高了未来盈余预测，显示经济发展与政府收入都比预期好。

盈余大增，提高了市民分享成果的期望，曾俊华再度要在“大花筒”和“守财奴”两者之间找寻平衡，确保公帑用得其所。

曾俊华上星期公布设立房屋储备金，把今年外汇基金分帐给政府的270亿元投资收益，悉数注入这个基金，以应付日后房屋委员会大建公屋的严重入不敷支，已经传送出两个讯息：其一是在不影响其他福利开支下，库房可以“泵水”给公屋建设，此所以外界形容这做法有助大幅缩减今年“水浸”的帐面盈余；其二是多出来的钱不会乱花，而是用在社会民生的长远需要。

占领运动是本港近半世纪以来，最庞大的群众街头运动，是结合了政治和社会多方面矛盾的总爆发。行政长官梁振英下月发表《施政报告》时，无可避免要就各种矛盾提出化解之道，包括政治诉求、社会民生、世代鸿沟，并且要就运动造成的社会撕裂作出缓解。要落实这些政策，所需的财政资源，就要靠2月公布的财政预算案作出配合。

增建公营房屋，只是缓解众多矛盾的其中一项对策，减轻年轻一代面对住屋和置业难的挫折感，政府还须创造一个让青年人容易看到出路的社会环境，提供一个让他们得以发挥创意所长、投身建设社会的空间。面对社会不同阶层投资子女教育能力的巨大差异，政府要投放更多资源去提升中下层学生课内和课外活动质素，减少跨代贫穷以及从中滋生的不满社会情绪。

今次的占领运动，虽然显示了部分新世代视野以偏盖全，却同时展示了新世代的能量和创意，要是能够导引这些创意和能量往个人和社会创富的方向，就能够一举两得，缓解矛盾兼促进经济发展。

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