港报社评：美国加息条件渐足，储局却不急--经济日报12月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
美股道指上周连升三个交易日后，距月初创下的历史新高只差百余点。美股气氛趋好，因储局上周三议息的会后声明，虽取消“一段长时间内”维持超低息的表述，惟耶伦却明要对加息“保持耐性”，至少未来两次议息会议，即明年4月前都不会加息，安抚市场对加息将杀至的忧心。
耶伦应希望如期明年中加息，因美国复苏很大程度得益于储局自2008年金融海啸后的超宽松政策，除将利率降至0，更推三轮量宽，令储局资产负债表由不足10,000亿美元，激增至现时超过40,000亿美元，一旦债息急升，储局须承担极大亏损风险。只要不影响美国复苏，耶伦自希望尽快结束超宽松政策，货币政策逐步正常化，卸下沉重包袱。
从美国宏观经济来看，储局加息条件渐见充裕，其第三季经济增长达3.9%，有望走出弱复苏，步向温和增长；美国失业率不但降至5.9%的6年新低，薪金与职位增长有加快现象；且在低油价环境下，亦利好美国企业投资与民众消费，美国复苏步伐或可加快，为明年中加息提供基础。
耶伦至今仍未明确表示会在明年中加息，应因她无法掌握环球经济前景，储局若加息太急，恐惹外部风险反噬。
因综观全球经济，除美国经济较稳健外，欧洲与日本恐再陷衰退泥淖，中国等新兴国经济亦正减速，或拖慢美国复苏。况且储局若启动加息，即时效应恐是将环球资金扯向美国，此对美股后市与压低美国长债孳息固是利好，惟欧洲与日本恐更难摆脱衰退，而新兴国急走资更恐戳破其经济与资产泡沫。
若如此，美国经济在环球逆风下，势难独善其身，不但打乱复苏步伐，且储局加息若重创环球经济，储局以至美国势成全球众矢之的，负上弄垮全球经济的恶名。
故储局加息条件虽渐成熟，惟耶伦却不急谋加息，免为全球经济带来混乱，而祸延美国。若美国与环球经济企稳，储局将会如期在明年中加息，否则加息时间或稍延后至明年第三季甚至第四季，耶伦加息策略是求稳不求快。
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