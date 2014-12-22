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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 10:23 BJT

****《港报快速浏览》--12月22日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                              
 《香港报摘》--经济日报                                                          
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                                  
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：财政“年年有余”，兼顾纾困与长远--文汇报                              
 港报社评：左脚勿穿右鞋，无鞋更难上路--明报                                      
 港报社评：美国加息条件渐足，储局却不急--经济日报                                
 港报社评：善用盈余缓解“后占领”矛盾--星岛日报                                  
 港报社评：卢布保卫战殃及邻国，西方点火当心变自焚--信报                          
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：芬佬放大假，好过“磨烂蓆”--信报12月22日                          
 港报财经评论：新车销量佳，长汽等突破--经济日报12月20日                          
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                          
 台湾报摘                                                                          
    
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