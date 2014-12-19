重发-澳新汇市：澳元和新西兰元从瑞郎和欧元跌势中受益

(重发以修正提取代码)

路透悉尼/惠灵顿12月19日 - 澳元和新西兰元周五稍事喘息，受澳新货币兑瑞郎和欧元涨势支撑，且美股劲升令市场对风险资产的看法为之改善。

澳元/美元 涨至0.8169附近，周四曾触及低点0.8117美元，距离四年半低点0.8107不远。澳元本周仍可能以1%的跌幅作收，为连续第五周下跌。

澳新货币意外从瑞郎下滑中受益，之前瑞士央行在俄罗斯金融动荡加深后，将存款利率降至负值，以放缓瑞郎升值。

澳元兑瑞郎 报0.8004瑞郎，周四跳涨逾1%。新西兰元兑瑞郎 升至0.7614瑞郎，此前大涨1.5%。

欧元大幅回落，因关于欧洲央行下个月将推出全面量化宽松(QE)的猜测升温。欧元兑澳元 从1.5331澳元的高点跌至1.5021。

不过技术图型仍显示澳元偏空，下道重大支撑位是2010年中期低点0.8066美元。

新西兰元兑美元 升至0.7780美元，从周四触及的一周低位0.7682回升。

但近期新西兰元涨势料将因0.7800附近的卖盘受限，而且0.7918料有技术阻力。

同时，全球大宗商品市场持续疲弱以及市场动荡加剧，可能令投资者不愿大量持有新西兰元在内的风险货币仓位。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价