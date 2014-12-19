《分析》俄罗斯外汇和黄金储备是四千亿，还是只有两千亿美元？

俄罗斯官员担心储备消耗过快，而外界预计该国明年将滑入衰退。

毫无疑问，俄罗斯目前的状况要比2008-2009年时差得多，当时该国的储备规模有6,000亿美元，远远超过外债以及民间、公共债务的总和。但自那以后，企业大举借债使得储备与债务比率恶化。

法国巴黎银行分析师表示，银行业首当其冲，或需央行提供更多的帮助。该行业面临获利疲弱、存款缩水以及硬通货债务的问题。分析师预计今年拨款规模已相当于720亿美元。

许多人认为并无问题，因为在原油走低和企业无法在全球范围内筹资的时候，应急基金应当发挥作用，正如当前。

花旗策略师Ivan Tchakarov表示，更为重要的是，资金从两支财富基金之一转移到民间部门，将不会导致储备下降。

央行代表政府持有的应急基金通常是美元资产。如果财政部希望调动资金救援银行，那么该基金将向央行卖出美元并换取卢布。

“整体储备规模仍然不变，因为流出基金的资金会流入央行。央行印制出来买入美元的卢布，随后再通过财政部贷给某银行，”Tchakarov 解释道。

Tchakarov承认印钞会引起经济通胀效应，但从储备的角度“并没有变化，俄罗斯的外储规模将保持不变。”

问题在于消耗储备将持续多久，特别是在西方制裁时间延长和油价维持当前水平的情况下。能源占俄罗斯出口获利的70%，占联邦政府预算收入的一半。所以，按目前价格水平判断，央行储备不太可能补充弹药。

外界认为大部分企业有足够的现金来偿付2015年的债务。Alfa Bank分析师Nataliya Orlova表示，即使不计入两支储备基金的资产，剩余的资金可能也足以帮助俄罗斯挺过危机最糟糕的时期。

这是一次警示。俄罗斯需要作出一些重大改变，来吸引更多投资、实现出口多样化以及减少对能源的依赖程度，尽管目前看起来还不太可能。

“如果政府正在开展改革，那么央行可以支出储备。如果结构性改革无法推进，那就会产生问题了，因为要打持久战的话，2,000亿美元并不够，”Orlova说。(完) (编译 李爽/王兴亚/洪曦; 审校 张涛/龚芳/朱晓军)