更新版 1-中国经济：2013年GDP修订后影响今年GDP总量，但不影响增速--统计局

* 2013年GDP修订后较初步核算数增3.4% * GDP修订后三次产业结构有所优化 * 该修订基本不影响2014年GDP增速--统计局 * 对历史数据修订工作尚未完成 路透北京12月19日 - 中国国家统计局周五公布修订后的2013年国内生产总值(GDP)较初 步核算数增加3.4%，但统计局认为对今年GDP的增速基本不构成影响。 统计局称，这次修订主要是针对第三次经济普查所带来的基础资料的变化，GDP数据修 订后三次产业结构有所优化。三次产业比例由初步核算的10.0︰43.9︰46.1，修订为9.4︰4 3.7︰46.9。 “2013年GDP修订后，会影响2014年GDP总量，但基本上不影响2014年的GDP增长速度。 ”统计局核算司负责人解释称，因为在计算2014年GDP增长速度时，对于普查后增加的增加 值增长速度，按所在行业统一可比的增长速度计算。 该负责人并表示，从2004年和2008年前两次经济普查看，2005年和2009年GDP增速基本 上都没有受到影响。 此次修订后的增幅低于2008年第二次经济普查4.4%的增幅，以及2004年第一次经济普查 16.8%的增幅。 前述负责人并称，这次普查对2013年从事第二、第三产业的全部法人单位、产业活动单 位和个体经营户进行了全面调查，获得了更为全面准确的基础数据，为GDP核算提供了新的 资料来源和依据。 按照国际通行的做法，在基础资料或核算方法发生较大变化时，都要对有关历史数据进 行修订。 “因此，2013年我国GDP数据修订后，我们还需要对2013年以前的GDP历史数据进行修订 。由于工作量大，GDP历史数据修订工作目前尚未完成。”上述负责人称，待GDP历史数据修 订完成后，将以适当方式对外公布。 2013年国内生产总值修订数据与初步核算数据对比表 现价总量（亿元） 构成（%） 修订数 初步核算数 修订数 初步核算数 国内生产总值 588,019 568,845 100.0 100.0 第一产业 55,322 56,957 9.4 10.0 第二产业 256,810 249,684 43.7 43.9 第三产业 275,887 262,204 46.9 46.1 注：2013年国内生产总值数据修订执行国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》 。 （完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)