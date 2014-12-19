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亚洲 | 2014年 12月 19日 星期五 10:11 BJT

更新版 1-中国经济：2013年GDP修订后影响今年GDP总量，但不影响增速--统计局

* 2013年GDP修订后较初步核算数增3.4%
    * GDP修订后三次产业结构有所优化
    * 该修订基本不影响2014年GDP增速--统计局
    * 对历史数据修订工作尚未完成

    路透北京12月19日 - 中国国家统计局周五公布修订后的2013年国内生产总值(GDP)较初
步核算数增加3.4%，但统计局认为对今年GDP的增速基本不构成影响。
    
    统计局称，这次修订主要是针对第三次经济普查所带来的基础资料的变化，GDP数据修
订后三次产业结构有所优化。三次产业比例由初步核算的10.0︰43.9︰46.1，修订为9.4︰4
3.7︰46.9。
    
    “2013年GDP修订后，会影响2014年GDP总量，但基本上不影响2014年的GDP增长速度。
”统计局核算司负责人解释称，因为在计算2014年GDP增长速度时，对于普查后增加的增加
值增长速度，按所在行业统一可比的增长速度计算。
    
    该负责人并表示，从2004年和2008年前两次经济普查看，2005年和2009年GDP增速基本
上都没有受到影响。
    
    此次修订后的增幅低于2008年第二次经济普查4.4%的增幅，以及2004年第一次经济普查
16.8%的增幅。
    
    前述负责人并称，这次普查对2013年从事第二、第三产业的全部法人单位、产业活动单
位和个体经营户进行了全面调查，获得了更为全面准确的基础数据，为GDP核算提供了新的
资料来源和依据。
    
    按照国际通行的做法，在基础资料或核算方法发生较大变化时，都要对有关历史数据进
行修订。
    
    “因此，2013年我国GDP数据修订后，我们还需要对2013年以前的GDP历史数据进行修订
。由于工作量大，GDP历史数据修订工作目前尚未完成。”上述负责人称，待GDP历史数据修
订完成后，将以适当方式对外公布。
    
         2013年国内生产总值修订数据与初步核算数据对比表
                   现价总量（亿元）            构成（%）
                    修订数  初步核算数      修订数   初步核算数
 国内生产总值      588,019     568,845       100.0        100.0
 第一产业           55,322      56,957         9.4         10.0
 第二产业          256,810     249,684        43.7         43.9
 第三产业          275,887     262,204        46.9         46.1
    注：2013年国内生产总值数据修订执行国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》
。
    （完）

 (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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