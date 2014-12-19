路透调查：欧洲投资者12月增持公债，削减股票投资比重

路透伦敦12月18日 - 路透调查显示，欧洲投资经理人12月增加债券持有比重，削减股票等风险资产持仓；他们关注市场动荡的威胁，认为受不可见风险的困扰，未来一年充满变数。

受访的17家欧洲投资经理人中，12月股票投资配比均值由上月的47.1%降至43.6%。

调查显示，债券投资比重则增加近两个百分点至37.8%。

欧洲央行拟推出的一连串货币刺激措施，包括购买公债的量化宽松举措，有可能推升债券市场。

现金持有比重为7.8%，很多投资者寄望房地产回升，投资房产的平均比重由上月的不到1%增加到3.7%。

受访者认为各种风险可能损及脆弱的经济回升，例如货币当局在错误的时间升息等政策风险。

乌克兰危机引发的西方国家和俄罗斯之间的政治僵局，令很多投资者将地缘政治风险列为主要关注问题。

不过一些投资者表示他们仍看好2015年，已然利用近期市场的几轮波动吸纳估值相对较低的个股。

瑞银环球资产管理策略师Boris Willems称，在美国经济回升的带领下，他预期全球经济增长势头将继续贯穿2015年。其并补充道，发达市场股票，欧债和美元也将会自欧洲放宽政策中受益。