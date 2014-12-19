路透调查：英国基金经理12月提高股票投资配比

路透伦敦12月18日 - 路透调查显示，英国基金经理12月扩大了股票投资敞口，因欧洲和日本料将采取货币刺激政策，而英国和美国经济复苏势头良好，这些都预示企业获利将良好。

路透对12名首席投资长和基金经理的月度调查显示，全球投资组合中股票的平均配置比例提升了逾1个百分点，至52.9%。

“虽然没有任何一个资产类别存在太大价值，但在低成长、低通胀、低利率的环境下，较高的权益乘数通常具有可持续性，”财富管理公司HFM Columbus的投资总监Rob Pemberton表示。

基金的债券敞口也有所扩大，配比从23.9%上升至25.8%，因债券继续表现出色。

欧洲央行或将通过债券购买计划实施货币刺激，以重振低迷的经济。外界广泛认为这可能会推高债券价格。

但美国在经济复苏情况下逐步退出类似政策，这可能会削弱欧洲央行购债带来的总体效应。

“虽然债市2014年表现不错，但我们相信，现在下行风险很大，因英国和美国的央行都已开始考虑紧缩策略。不过欧洲和日本仍将实行宽松的货币政策，应能支撑其债券市场，”Investment Quorum首席投资长Peter Lowman表示。