台湾汇市：台币早盘实质交投续跌，非美货币弱势不减

路透台北12月19日 - 台币兑美元 周五实质交易持续走跌，盘中续创逾四年的波段低位。美国可能在明年中加息的讯息让美元持续强势，非美货币疲软走势暂时没有停止迹象，台币短线或有机会测试31.500的整数关卡。

汇银人士指出，美元兑一篮子货币的美元指数 涨势虽然暂有停顿，但在兑亚币部分仍走势坚强，日圆 早盘一度贬至119元，人民币 也持续弱势，台币与主要亚币走势一致，但贬值速度较上日和缓。

〞31.500还是一个蛮重要的心理关卡，虽然台币趋贬的趋势已蛮明显，但这里还是要整理一下。〞一位外资银行交易员说。

台币早盘低位31.465续创近51个月的新低，前低在2010年9月29日报31.500。

交易员指出，除了交易盘倾向做多美元，接近年底部分外商公司开始汇出年度盈余，加上外资仍在调节部位，还是有少量汇出。此外，眼看台币贬势不止，进口商担忧后市不佳，仍持续在场中分批买入美元，都带给台币压力。

出口商在这波台币贬值过程中不急于进场，美元卖盘匮乏，台湾央行则适度提供流动性，以缓和台币波动度。

台币早盘主要交易区间在31.435-31.465；今日台币实质交投区间暂看在31.430-31.480。上交易日主要区间在31.375-31.426。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期换汇点折价幅较上日尾盘略有扩大；一个月远汇报价 暂报31.426/440左右，上日纽约盘收在31.385。

本地时间10:16时，台股 大涨约1.7%；韩元在1,100元上方徘徊，日圆则约在118.9元附近弱势交投。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.430-31.480

最新相关报导链接：

--全球经济：PIMCO认为2015年全球经济将加速成长，并称贝南克亦有同感

--《综述》美国初请失业金数据显示就业继续改善，其他数据喜忧参半

--欧洲经济：ECB总裁德拉吉呼吁欧洲国家加快投资计划和改革步伐

--《焦点》沙特石油部长称若其他产油国不参与，OPEC不会独自减产