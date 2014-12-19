香港个股：中州证券称其基石投资者看好行业前景，短期不会减持

路透上海12月19日 - 中国中型券商--中州证券 表示，尽管限售期届满，但公司两位基石投资者看好内地证券行业的发展前景，短期内不会减持中州证券H股股份。

据中州证券相关人士周五介绍，公司近期询问基石投资者Mao Yuan Capital和Sunny Empire Investment，他们认为内地A股市场下半年表现突出，未来有望走出长期牛市，看好证券行业的发展前景。他们长期看好中州证券的发展前景和投资价值,短期内无减持公司H股股份的计划。

中州证券于6月25日在香港上市，按规定基石投资者的股份锁定半年后，于12月26日起进入解禁期。按中州证券相关公告，当时Mao Yuan Capital和Sunny Empire Investment分别认购了价值3,500万美元和2,500万美元的中州证券H股股份。

除中州证券外，中信证券 、海通证券 和银河证券 等三家国内大型券商已陆续登陆香港股市。

中州证券6月首次公开发行（IPO）时的发行价为2.51港元。随着公司以募集资金补充资本外，中州证券融资融券等资金中介业务大增，公司业绩明显提高，从而提振公司股价。周五该股早盘报7.70港元，涨4.19%，较其发行价已上涨逾两倍。（完）