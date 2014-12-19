日本经济：央行总裁黑田东彦称QQE正发挥预想效果，经济温和复苏

路透12月19日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称：
* 央行短观调查显示企业的积极信心仍然完好，但有一些谨慎
* 央行短观调查显示企业计划大力增加资本支出，因获利预期增强
* 积极的经济周期仍然完好
* 日本经济继续温和复苏趋势，消费税上调的影响正在消退
* 出口未来料温和回升
* 工业产出将回归至温和增长
* 长期而言通胀预期仍将上升
* 日本经济将维持温和复苏趋势，消费税上调的影响将消退
* QQE正发挥其预想效果
* 若有必要将尽可能久的维持QQE，以稳步实现2%的通胀目标
* 将审视经济面临的上行和下行风险，并相应调整政策
* 受QQE影响，通缩心态正稳步转变
* 日圆贬值改善了出口商和全球性企业的获利状况
* 不会就汇率水平和日常波动置评
* 日圆贬值也损及一些非制造业者的获利
* 希望汇率走势反映经济基本面
* 将继续关注汇市和其他金融市场波动，以评估对经济的影响
* 受油价下降影响，均衡通胀率下滑，其他调查显示通胀预期稳定
* 油价下跌将有助于在中长期提振经济，短期内将压制物价
* 若风险导致预估改变，日本央行将毫不犹豫调整政策的立场没有改变
* 油价下跌将有助于推高长期消费者物价
* 仍认为在下一财年前后，实现通胀目标的可能性很大
* 因油价下跌，明年上半年通胀可能难以加速上升
* 俄罗斯经济形势不会对日本经济造成太大直接影响
* 大家都认为卢布贬值不会导致1998年危机重演
* 薪资持续增长对于物价持续上升至关重要
* 产出缺口、通胀预期都是判断物价和薪资趋势的关键因素
* 认为政府将继续采取措施实现财政减赤目标
* 强烈要求政府推进结构性改革
* 需要进一步通过增长策略提升日本潜在增长率
* 油价下跌的正面效果将很快在经济中显现
* 油价下跌将在近期拖低基本通胀
* 通胀目标仍未完成，将尽一切必要努力实现
* 认为在日本央行扩大QE后，通胀预期已经在广义上持稳
* 货币政策针对的是2%通胀目标，而非汇率
* 黑田东彦在被问及若美元/日圆达到130水平是否会进一步放松政策时，称不对假设的情况置评(完)