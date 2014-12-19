日本经济：央行总裁黑田东彦称QQE正发挥预想效果，经济温和复苏

路透12月19日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称：

* 央行短观调查显示企业的积极信心仍然完好，但有一些谨慎

* 央行短观调查显示企业计划大力增加资本支出，因获利预期增强

* 积极的经济周期仍然完好

* 日本经济继续温和复苏趋势，消费税上调的影响正在消退

* 出口未来料温和回升

* 工业产出将回归至温和增长

* 长期而言通胀预期仍将上升

* 日本经济将维持温和复苏趋势，消费税上调的影响将消退

* QQE正发挥其预想效果

* 若有必要将尽可能久的维持QQE，以稳步实现2%的通胀目标

* 将审视经济面临的上行和下行风险，并相应调整政策

* 受QQE影响，通缩心态正稳步转变

* 日圆贬值改善了出口商和全球性企业的获利状况

* 不会就汇率水平和日常波动置评

* 日圆贬值也损及一些非制造业者的获利

* 希望汇率走势反映经济基本面

* 将继续关注汇市和其他金融市场波动，以评估对经济的影响

* 受油价下降影响，均衡通胀率下滑，其他调查显示通胀预期稳定

* 油价下跌将有助于在中长期提振经济，短期内将压制物价

* 若风险导致预估改变，日本央行将毫不犹豫调整政策的立场没有改变

* 油价下跌将有助于推高长期消费者物价

* 仍认为在下一财年前后，实现通胀目标的可能性很大

* 因油价下跌，明年上半年通胀可能难以加速上升

* 俄罗斯经济形势不会对日本经济造成太大直接影响

* 大家都认为卢布贬值不会导致1998年危机重演

* 薪资持续增长对于物价持续上升至关重要

* 产出缺口、通胀预期都是判断物价和薪资趋势的关键因素

* 认为政府将继续采取措施实现财政减赤目标

* 强烈要求政府推进结构性改革

* 需要进一步通过增长策略提升日本潜在增长率

* 油价下跌的正面效果将很快在经济中显现

* 油价下跌将在近期拖低基本通胀

* 通胀目标仍未完成，将尽一切必要努力实现

* 认为在日本央行扩大QE后，通胀预期已经在广义上持稳

* 货币政策针对的是2%通胀目标，而非汇率