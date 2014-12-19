香港个股：中国风电参与筹建民营天津金城银行，后者注册资本50亿元

路透香港12月19日 - 主要从事风力和太阳能发电业务的中国风电集团有限公司 称，将参与筹建天津金城银行，后者的注册资本为50亿元人民币，中国风电出资额为3亿元。

天津金城银行为此前中国银监会正式批准筹建的三家民营银行之一，现阶段尚未成立，其16名来自不同行业的发起人就同意成立该银行而签署发起人协议，出资额介乎0.25-10亿元，所得股权介乎0.5-20%不等。

中国风电透过旗下设备采购及销售可再生能源的公司--天津协合成为该银行发起人之一，且为其中一名第三大股东，出资额为3亿元，股权比例6%。

中国风电表示，“向该银行作战略性投资，可于日后为本集团之风能、太阳能及分布式太阳能发电厂提供融资来源。”

其他15名发起人涉猎各行各业，包括从事产铜、房地产、零售及金融服务投资、供应链管理及谘询、电脑软件开发等。

不过，银行发起人是否合格成为该银行股东，须经银监会审批。

待银监会批准后，该行将在中国从事银行及相关金融服务，包括吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现、发行企业债券、安排发行及承销政府债券、买卖政府债券及企业债券、从事同业拆借、买卖及代理买卖外汇、信用卡业务、安排信用证及担保、协助收付交易款项、提供保险、保管箱及其他获银监会批准的业务。

中国银监会主席尚福林7月曾表示，已正式批准三家民营银行的筹建申请。其他两家分别是由腾讯 、百业源、立业为主发起的深圳前海微众银行，以及由正泰、华峰发起的温州民商银行。天津金城银行的主要发起人为华北、麦购。

中国风电周五复牌，香港时间10:36，该股升3.33%，报0.465港元。（完）

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