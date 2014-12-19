台湾债市：殖利率盘初走高，美联储升息预期仍在发酵

路透台北12月19日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周五盘初走高。因美债仍在反映美联储释出升息信号的效应。不过交易商观望气氛相当浓厚，103/13迟至开盘一小时后才成交。

交易员指出，昨日台湾央行总裁彭淮南在理监事会后释出的讯号，就是认为明年美联储将会升息，但台湾将视明年的状况跟进，因此时间点将落在明年下半年。这讯息虽对台债不利，但因交易商手中没有筹码，因此交易只能继续低迷。

〞央行态度就是不会执行QE，台湾升息脚步会比美国更后面。〞一证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，虽然美债与股市的表现不利台债，但先前美债殖利率下跌过程中，台债反应幅度轻微，一旦反弹修正也料将轻微。

台湾央行周四宣布连续第14季维持利率不变，一如预期。此外，台湾央行也重申，目前货币政策为中性，国际油价走跌利大于弊。分析师预期，油价情势让通膨更加和缓，明年升息时点延后可能性在升高。

美国公债收益率周四上升，因美股走高。昨日 美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将在2015年缓步升息。10年期美债收益率 报在2.209%，较周三尾盘上涨6个基点 ，料将创下6月以来最大两日涨幅。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.11-1.12%

* 10年公债103/13 ：1.60-1.61%

本地时间10:34时最新报价：

* 五年公债103/15未成交。

* 10年公债103/13殖利率弹1.10基点报1.6020%，成交1.0亿台币。

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