台湾债市：殖利率盘初走高，美联储升息预期仍在发酵

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透台北12月19日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周五盘初走高。因美债仍在反映美联储释出升息信号的效应。不过交易商观望气氛相当浓厚，103/13迟至开盘一小时后才成交。
交易员指出，昨日台湾央行总裁彭淮南在理监事会后释出的讯号，就是认为明年美联储将会升息，但台湾将视明年的状况跟进，因此时间点将落在明年下半年。这讯息虽对台债不利，但因交易商手中没有筹码，因此交易只能继续低迷。
〞央行态度就是不会执行QE，台湾升息脚步会比美国更后面。〞一证券商交易员说。
另一证券商交易员则称，虽然美债与股市的表现不利台债，但先前美债殖利率下跌过程中，台债反应幅度轻微，一旦反弹修正也料将轻微。
台湾央行周四宣布连续第14季维持利率不变，一如预期。此外，台湾央行也重申，目前货币政策为中性，国际油价走跌利大于弊。分析师预期，油价情势让通膨更加和缓，明年升息时点延后可能性在升高。
美国公债收益率周四上升，因美股走高。昨日 美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将在2015年缓步升息。10年期美债收益率 报在2.209%，较周三尾盘上涨6个基点 ，料将创下6月以来最大两日涨幅。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.11-1.12%
* 10年公债103/13 ：1.60-1.61%
本地时间10:34时最新报价：
* 五年公债103/15未成交。
* 10年公债103/13殖利率弹1.10基点报1.6020%，成交1.0亿台币。
以下为最新相关报导连结：
--《焦点》油价重挫，或加剧全球主要央行货币政策立场分化
--美国债市：公债收益率上升，受到股市在FED政策声明后大涨的影响
--台湾央行：连14季维持利率不变，分析师认为央行升息时点将延后 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。