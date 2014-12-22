重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月15日-19日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：主动把握经济发展新常态，全面深化改革--习近平

中国国家主席习近平称，要主动把握和积极适应经济发展新常态，全面深化改革。把经济发展抓好，关键还是转方式、调结构，推动产业结构加快由中低端向中高端迈进。

--中国经济：2013年GDP修订后影响今年GDP总量，但不影响增速--统计局

中国国家统计局周五公布修订后的2013年国内生产总值(GDP)较初步核算数增加3.4%，但统计局认为对今年GDP的增速基本不构成影响。

--中国金融：发展融资担保并完善银担合作机制，有效降低融资成本--总理

中国国务院总理李克强周四称，要有针对性地加大政策扶持力度，大力发展政府支持的融资担保和再担保机构，完善银担合作机制，扩大小微企业和“三农”担保业务规模，有效降低融资成本。

--中国经济：就业无大问题就不必强刺激，明年货币政策要稳健--央行专家

上海证券报援引中国央行研究局首席经济学家马骏报导称，宏观政策要根据情况变化微调，只要就业没有太大问题，就无需强刺激，明年需要稳健的货币政策。

--中国经济：明年GDP增速料放缓至7.1%，主因房地产投资减速--央行报告

中国央行研究局首席经济学家马骏等最新撰写报告预测，2015年中国实际GDP（国内生产总值）增速将略微放缓至7.1%, 主要下行压力来自于房地产开发投资的减速，但城镇就业情况料保持基本稳定。

--中国经济：明年预计增长7%左右，经济增速回调基本触底--社科院

中国社科院周一发布经济蓝皮书预计，2015年消费、出口、投资需求的增长态势预计趋稳，据此可以判断经济增速回调基本触底，预计明年中国经济增速在7%左右。

--中国数据：汇丰12月制造业PMI初值跌破50，需求疲弱要求政策持续放松

受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。

--路透调查：中国可能在明年3月降息25基点，以刺激经济

路透调查显示，三分之二的分析师预计中国人民银行将在2015年3月降息。

--中国经济：发改委一日批复六个大型基建项目，总投资近两千亿元

中国国家发改委周一稍晚再批复一项基础设施建设项目，总投资为863.4亿元人民币。这是发改委一日内批复的第六个基建项目，使得当日批复项目的总投资金额增加到1,986.4亿元。

--中国数据：11月FDI同比增逾两成，全年对外投资和利用外资水平料较接近

中国11月FDI同比增逾两成，前11个月利用外资规模已经突破千亿美元；商务部预计全年对外投资和利用外资水平料较比较接近。

--中国财政：地方版财税改革方案将密集发布，聚焦盘活资产消解债务--报载

中国经济参考报周一报导称，中共中央要求各地编写本省的财税改革方案并向社会公布。目前除个别省份已经率先公布方案，多数省份方案基本定稿，经过省委批准后将正式出台并对外公布。

--中国经济：山东省加强政府存量债务管理，明确对市县级政府债不救助

中国地方债务风险一直以来备受关注。山东省政府近日发文明确，市县级政府要按照分级负责和“谁举借、谁使用、谁偿还”原则，落实偿债责任和风险防控责任，制定应急处置预案，建立责任追究机制；并明确表示省政府对市县级政府债务实行不救助原则。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国金融：央行续做部分到期的MLF，并对数家银行进行SLO操作--消息

两位消息人士周三透露，中国央行当日续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作。各家银行续做的MLF比例各不相同，50%、80%和100%都有，根据贷款情况确定，将依据信贷投放量确定续多少，多投贷款多续。

--中国金融：11月外汇占款低速增长，暗示代客结售汇或现大幅逆差

中国央行周一公布数据显示，11月全部金融机构外汇占款增加22亿元人民币，连续第三个月增长。结合当月创新高的贸易顺差，和人民币对美元汇率出现贬值，可能意味着当月结汇需求持续下降，购汇需求则在上升。

--《分析》中国央行公开市场保持静默，定向放松举动削弱年内降准可能

中国央行公开市场本周仍暂停操作，但有消息人士指其通过续做部分MLF和定向SLO，驰援年末财政存款投放前的资金面，综合考虑外围市场动荡及国内股市飙升等因素，预计年内降准或逆回购出山开闸放水的可能性均明显回落。

--中国金融：适时降准条件已成熟，可每次降0.2或0.25个百分点--专家

中国社科院金融研究所货币理论与货币政策研究室主任彭兴韵认为，应当适时启动存款准备金率的正常化程序。逐步降低存款准备金率将是中国未来货币政策调整的中长期趋势。适时降准的条件已经成熟，可考虑每次降0.2或0.25个百分点。

--中国金融: 商业银行法修改建议上报国务院，淡化存贷比指标--报载

中国证券报周三援引银监会有关人士透露，已向国务院汇报，建议全国人大适度修订商业银行法，可能涉及到存贷比指标修改；存贷比指标有望不再作为银行业硬性监管指标，而是作为动态的监测指标。

--中国外汇：11月银行代客结售汇逆差环比减逾千亿元，资本流出获改善

中国国家外汇管理局周四公布，11月银行代客结售汇逆差440亿元人民币，逆差规模较上月缩窄逾千亿元。这显示当月资金流出状况有一定改善，但该趋势能否在12月延续仍不确定。

--中国债市：央行发布银行间债券预发行办法，包括国债和其他招标券种

中国人民银行周四发布银行间债市债券预发行管理办法，券种范围包括国债，以及在银行间债市招标发行的其他券种。

--中港个股：建行拟非公开发行6亿股境内优先股，募资不超600亿元

按市值计中国第二大银行--建设银行公告其境内非公开发行优先股发行预案，拟发行不超过6亿股境内优先股，募集不超过600亿元人民币，用于补充该行的其他一级资本。

--中国证券：在稳定市场预期基础上，将适时适度增加新股供给--证监会

中国证监会未来将积极推进股票发行注册制改革，在保持每月新股均衡发行、稳定市场预期的基础上，适时适度地增加新股供给。

--中国证券：沪深交易所强化非许可类并购重组预案信批，实施事后监管

中国监管层简政放权，强化信息披露步伐在加快。近日，上海证交所和深圳证交所分别修订各自并购重组信息披露等相关制度，包括加强非许可类并购重组的事中事后监管，不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案等上市公司信息将实行直通披露等。

--中国政策：保监会允许险资投资创投基金，强调分散投资原则

为支持创业企业和小微企业，中国保监会发布通知允许保险资金投资创业投资基金，但要求保险公司在遵守现有权益投资监管比例基础上，投资创业投资基金余额不超过上季末总资产的2%，投资单只基金余额不超过基金发行规模的20%。

--中国证券：ABS基础资产负面清单征求意见，矿产开采收益权等列入

中国证券投资基金业协会周一就资产支持专项计划（即ABS）备案办法及基础资产负面清单等配套规则向社会公开征求意见。在负面清单草案所列八项中，包括矿产资源开采收益权、土地出让收益权等。

--中国证券：广发、招商和国信证券位居今年A股IPO承销收入前三名

在今年最后一批新股陆续公布发行细节后，今年A股市场首次公开发行（IPO）承销排行榜也基本落定。据路透统计，以承销收入计，广发证券、招商证券和国信证券名列国内投行业前三位。

========================================================================== 【行业/公司】

--中国房地产：11月全国房价同比跌幅进一步扩大，但环比跌幅持续收窄

中国主要城市11月房价同比连跌三个月，并创路透统计以来最大跌幅；但随着政策叠加效应的利好，当月成交创年内新高，带动环比跌幅进一步收窄。

--中国关税：2015年煤炭出口关税降为3%，天然橡胶暂定税率上限提高

中国财政部发布2015年关税实施方案的通知指出，中国2015年无烟煤、炼焦烟煤、褐煤等出口关税税率调降为3%，2014年为10%。

--中港个股：安邦保险大举增持民生银行和金融街，成民生银行第一大股东

近期在A股市场频频举牌并购的安邦保险集团，再次引进市场关注。民生银行和金融街周四稍晚均刊登公告，安邦保险继续增持公司股份，安邦保险已一跃成为民生银行新的第一大股东。

--中港个股：中国铝业董事长因工作变动辞职，拟出售硅产业资产

中国最大铝生产商--中国铝业周五公告称，现任董事长熊维平因工作变动，已提出辞去公司董事长和董事职务，董事会决定推举执行董事罗建川代行董事长职权。

--中美贸易：美国对大陆和台湾光伏产品征收反倾销税，或激化贸易关系

美国周二确认，将对进口自中国和台湾的太阳能产品征收高额进口税，这一决议可能激化中美之间已然紧张的贸易关系。

--香港新股：万达商业IPO以接近上限定价，筹资288亿港元--IFR

汤森路透旗下IFR周二报导，中国地产开发商--大连万达商业地产股份有限公司香港首次公开发 （IPO）招股价定于每股48港元，接近区间上限，集资288亿港元（37亿美元）。

--中港个股：中信证券称不排除未来三个月筹划发股补充资本的可能

近期连续大涨的中国最大券商--中信证券周四公告称，公司未来计划通过监管部门允许的方式进一步补充资本，不排除未来三个月内筹划发行股份补充资本的可能性，但发行股份方式、时间节点及规模仍具有不确定性。

--中国企业：今年中企全球IPO融资同比升逾两倍，刷新多项纪录--汤森路透

今年是中国企业在全球资本市场股权融资获得大丰收的一年。据汤森路透最新统计，中国公司今年在全球的首次公开发行（IPO）募资总额达626亿美元，较低迷的2013年猛增2.3倍。这是自2010年（1,050亿美元）以来，中国公司全年IPO募资总额最多的一年。

--中国个股：*ST超日债危机正式解除，18日投资者将获得本息全额兑付

中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司周四发布2011年公司债券兑付公告，对发行规模为10亿元的债券，兑付本息等含税共计11.164亿元人民币，这意味着超日债危机正式解除。

--中国电信：工信部向第五批八家民企发放移动通信转售业务试点批文