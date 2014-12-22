版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 09:17 BJT

《香港报摘》--信报12月22日

**头版头条**

--香港前政务司司长许仕仁及新地 前联席主席郭炳江，在收押所度过三晚后，今天在高等法院进行求情，法官最快即日判刑，惟他们已表明上诉。

**其他**

--京西重工国际 获股东大会通过以9.97亿港元代价购入母公司京西重工旗下欧洲资产。京西国际董事总经理蒋运安表示，北美资产有望于明、后年注入上市公司，2020年前内地资产亦将注入。

--呷哺呷哺餐饮 计划未来四年内新增453家店舖，至总数1,000家。

--日本弹珠机营运商DYNAM JAPAN 主席佐藤洋治称，香港股市运作透明，估计超过10间同行拟来港上市。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘　　

台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲/雷美珍; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐