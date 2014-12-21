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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--12月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值
    
    12月22日(一)
    0700 德国进口物价(较前月)                             11月      -0.5%      -0.3%
                     (较上年同期)                                   -1.8%      -1.2%
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)               11月初值        --    顺差40.4
    1500 欧元区消费者信心指数                         12月初值     负11.0    负11.60
    1500 美国成屋销售年率(万户)                           11月        520        526
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                           11月       45.3       49.3
               出口(亿新西兰元)                                      39.5       40.3
               贸易收支(亿新西兰元)                                 逆差5   逆差9.08
                                                截止11月的一年    逆差7.5    逆差1.1
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段      现值      预估值
    
    12月19日(五)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          　　   12月      30.4%         --
                             企业活动指数                        　 37.3%         --
    0005 英国Gfk消费者信心指数                            12月        负4         负1
    0700 德国Gfk消费者信心指数                             1月        9.0         8.8
    0700 德国生产者物价(较前月)                           11月       持平       -0.2%
                       (较上年同期)                                 -0.9%       -1.1%
    0745 法国企业景气指数                                 12月         99          99
    0900 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                   10月    盈余205     盈余280
              未经季节调整经常帐(亿欧元)                          盈余306         --
              直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                   净流入530         --
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)               10月      +0.1%         --
                       (未经季节调整，较上年同期)                   -0.2%         --
    0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月)               10月      +0.4%         --
                       (未经季节调整，较上年同期)                   -0.7%         --
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 11月     134.14       150.5
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                        66.98         -- 
    1000 意大利薪资指数(较前月)                           11月      +0.1%         -- 
                       (较上年同期)                                 +1.1%         -- 
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    12月       正61        正30
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                11月      -0.4%       -0.2%
                               (较上年同期)                           +2%       +2.2%
                央行核心CPI(较前月)                                 -0.2%       +0.1%
                           (较上年同期)                             +2.1%       +2.4%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                           10月       持平       -0.2%
    1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数               12月        正9         正5
                                  综合指数                            正8         -- (完)
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