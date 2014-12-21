主要国家经济指标预测--12月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月22日(一) 0700 德国进口物价(较前月) 11月 -0.5% -0.3% (较上年同期) -1.8% -1.2% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 -- 顺差40.4 1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 负11.0 负11.60 1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 520 526 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 11月 45.3 49.3 出口(亿新西兰元) 39.5 40.3 贸易收支(亿新西兰元) 逆差5 逆差9.08 截止11月的一年 逆差7.5 逆差1.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月19日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 12月 30.4% -- 企业活动指数 37.3% -- 0005 英国Gfk消费者信心指数 12月 负4 负1 0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 9.0 8.8 0700 德国生产者物价(较前月) 11月 持平 -0.2% (较上年同期) -0.9% -1.1% 0745 法国企业景气指数 12月 99 99 0900 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 盈余205 盈余280 未经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余306 -- 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) 净流入530 -- 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 10月 +0.1% -- (未经季节调整，较上年同期) -0.2% -- 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 10月 +0.4% -- (未经季节调整，较上年同期) -0.7% -- 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 134.14 150.5 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 66.98 -- 1000 意大利薪资指数(较前月) 11月 +0.1% -- (较上年同期) +1.1% -- 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 正61 正30 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.4% -0.2% (较上年同期) +2% +2.2% 央行核心CPI(较前月) -0.2% +0.1% (较上年同期) +2.1% +2.4% 1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 持平 -0.2% 1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 12月 正9 正5 综合指数 正8 -- (完)