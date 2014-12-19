《台湾金融市场一周展望》股市料量缩盘坚迎圣诞，俄罗斯情势仍受关注

* 全球股市料因圣诞假期来临趋向清淡

* 关注俄罗斯政经局势后续发展

* 大户条款缓兵之计是否有变?

* 台币弱势区间整理，债市要看发债计划

记者 高洁如

路透台北12月19日 - 本周俄罗斯出现大幅金融震荡，不过美联储(FED)认为该事件不致影响全球经济复苏，令全球股市信心得到提振，亚股跟涨美股。只不过下周圣诞假期来临，美股交易趋淡，台湾股市则有望量缩盘坚，俄罗斯金融情势仍受关注。

凯基投顾总经理朱晏民认为，这波全球股市大跌主因油价崩跌，以及俄罗斯的金融市场大震荡。在俄罗斯局势已持稳后，外资在周末前有回补台股迹象，虽然美股下周将进入圣诞长假，但预料台股在消息偏淡之下，接续外资买盘，量缩盘坚。

〞美股这波跌了5%，但这二天有反弹一点。只要国际环境稳住了，台股应会往上走一点，站稳九千点。历史纪录来看12月行情都不错。〞他说。

他认为，下周美股虽不至于像上日大涨，但至少能够维稳，而外资对台股的回补力道应该能够接续下去。或许大型股的表现并不会太突出，不过中小型股的反弹可以期待，加之大型集团年终也会有作帐行情，明年元月的资金行情应能接续12月结束后发酵。

他并预估，下周台股加权指数 有望站稳九千点之上，区间估在9,000-9,200点。

中国信托台湾活力基金经理人周俊宏则称，柜买(OTC)指数近期涨势相对大盘强劲，吸引内资买盘进场布局，中小型股当家。且依2000年以来统计资料，每逢外资结束年假后的1月，加权指数与OTC指数的平均涨幅都在3-4%之间；12月下旬若遇指数拉回，应是不错的进场时机。

**大户条款后续及人民币走势要关注**

富邦金控资深经济学家罗玮则认为，本周的证券交易所得税〞大户条款〞虽获得延缓三年课征的结论，但是还要观察下周此案是否排入立法院院会的议程。部分立委对此案有不同的声音，也是必须考量的变数。

据本地媒体报导，立委李桐豪表示，针对日前确定延后三年实施的大户条款，将请民进党团及台联党团要求搁置、交付朝野协商。

台湾立法院财政委员会周三通过，证券交易所得税的大户条款门槛维持10亿台币并将延缓三年实施，之后送立法院院会审查。分析师认为，此虽不如市场期待，但仍将吸引大户资金一两年内回归台股。

针对下周的金融市场变数，罗玮指出，现阶段看人民币贬值速度有点太快，这对亚洲货币会有带动贬值的影响，尤其对东协各国来讲，人民币贬值会使其出口受到伤害。因此人民币是否止跌回稳也攸关亚币趋势。

他认为，本波人民币跌势加大，市场的猜测很多，一是俄罗斯先前对香港投资，随后资金也辐射到其余亚洲国家，现俄罗斯的情势不妙，资金抽回所致；猜测二是中国人行有意引导其先行贬值，拉出明年人民币上涨空间；另外也可能是中国股市涨多后与A股连动基金抽回资金所致。

**汇市趋弱整理**

台币汇价方面，随着美联储释出明年中加息讯息更加确立，台币随亚币应声走弱，速度和幅度都加大。下周强势美元趋势料暂难反转，台币或将陷入弱势整理。

汇银人士指出，台币短线续贬的走势已趋明显，加上年底前外资盈余汇出，进口商担忧美元持续强势加大美元买盘等，都将持续带给台币压力。尽管下周美国将进入圣诞节长假，但实质需求带动的盘势仍将让台币易贬难升。

〞年底流动性比较差...从技术线型来看，(美元兑)台币在32元之前其实都没有什么压力。〞一外资银行交易主管说。

尽管不少交易员对台币走势不太乐观，但也有不少交易员认为，美元走强的过程中仍有机会稍事休息。下周台币贬值幅度及速度仍要看主要亚币--日圆 、韩元 、人民币 等的表现而定。

他们指出，如果下周因美国休假因素，主要亚币波动不大，那么台币也可望在当前弱势区间整理，先看31.500的整数关卡是否有效跌破，大区间则在31.400-31.600。

不过，交易员认为，若日圆跌破120元的整数关卡，或韩元及人民币有进一步表态，台币贬值速度就有机会加快，31.800-31.900或有机会测试；而俄罗斯情势若有恶化，也可能导致新兴市场股市的修正，外资再度汇出台湾。

**债市要观察美债和发债计划**

展望下周债市，交易员认为，要观察美债是否已完全消化美联储释出升息讯号的冲击，并等候23日(下周二)财政部公布明年第一季发债计划，短券筹码的分布状况。

交易商指出，近期美债殖利率下滑幅度远大于台债，但在美联储暗示将在2015年缓步升息后，殖利率已连弹两天。由于台债先前下跌幅度有限，只要下周美债修正走势告一段落，台债气氛应该还是属于略为偏多格局。

他们并提及，近期交易商手中缺乏筹码，大家都在等候发债计划公布后，新五年券登场发行前交易时可以入场补券。不过由于财政部先前提及将试发行三年期公债，有人担忧会排挤两年、五年券的筹码分配，若是新五年券预计发行筹码真的变少，届时发行前交易殖利率可能会跳空开低。

“下周债市会比较有趣，这期新债大家都会拿，可能会顺势带出一波行情。”一证券商交易主管说。

交易商预期，由于明年第一季有不少公债到期还本，因此将有补券需求。近期台债殖利率未随美债大幅下滑，部分也是为迎接这波行情而预做准备。因此下周台债可望在新券开始发行前交易后，成交较本周明显回温。