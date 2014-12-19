台湾股市：受美股激励大幅收高1.4%，下周隐忧仍在以区间看待

路透台北12月19日 - 台湾股市周五大幅收高1.4%至一周高位，但功亏一匮未能站上9,000点整数关卡。分析师指出，台股虽然受到美股激励走高，但国内外情势隐忧还在，上档亦有卖压待消化，预估下周主要在区间观望缓步消化上档阻力。

台湾加权股价指数 收高1.36%或120.89点，报8,999.52点至一周高位，前高在12月12日报9,027.33点；今日成交初值 为1,088.86亿台币，上交易日修正后为898.33亿。

凯基投顾台股分析师许高铭指出，今日台股虽然大涨，但涨幅不如美股，加上今日盘面结构多数由重量权值股的上涨带动，显示主要由外资买盘配合国外股市情势同向操作，但本土投资人青睐的中小型股表现不佳，显示土洋未能同步，仍为下周台股续高埋下隐忧。

〞我认为下周还是区间，因为9,100点上面还有很多套牢的筹码。〞他说。

本周台股周线微跌约0.31%。今日指数收盘虽未能站上整数关卡，但已分别站上季线及年线的8,950点及8,986点水位。

许高铭也认为，台股除了筹码因素外，下周美国长假在即，俄罗斯经济情势尚未完全回稳，以及油价是否持续探底都是变数，国际股市能否延续本周上涨格局还要观察。此外，外资进入放假模式，台股量能不易放大，指数要往上明显攻击并不容易，都将压抑大盘走势。

他预估，下周台股将在8,800-9,100点间来回。

今日权值股表现亮眼，电子权值股台积电 大幅收高4.94%报138台币；金融保险类指数 亦收涨1.54%。

美国股市标准普尔500指数周四创下2011年11月以来最大两日涨幅，延续上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明之后的涨势。