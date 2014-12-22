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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 09:17 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 )

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一、新债发行：

中国大唐发电 20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和浦发银行主承

广发证券 25亿元66天期短融招标(主体评级AAA)，农行和建行等承销

中国核工业建设集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，渤海银行主承

中国工艺集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和渤海银行主承

中科招商投资管理集团2.9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债簿记建档(主体评级AA-)，海通证券主承

中科招商投资管理集团2.9亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债簿记建档(主体评级AA-)，海通证券主承

上海农商行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.4999%

上海农商行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.4999%

宁波银行10亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.5500%

宁波银行15亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.5000%

宁波银行11亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.5500%

富邦华一银行3亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.6001%

富邦华一银行3亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5199%

富邦华一银行3亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.3000%

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二、新债上市：

大连融达投资公司45亿元七年期固息债1480580，票面利率5.69%

东兴证券10亿元三个月期短融071424008，票面利率6.19%

中国交建 50亿元永续中票101451060，票面利率6.00%

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三、缴款：

财政部282.4亿元10年期固息国债140029，票面利率3.77%

浙江温州龙湾农商行2.31亿元490日信贷资产支持证券优先A档1489207，票面利率5.40%

温州龙湾农商行0.86亿元581日信贷资产支持证券优先B档1489208，票面利率5.60%

温州龙湾农商行1.36亿元581日信贷资产支持证券次级档1489209

北京银行6亿元215日信贷资产支持证券优先A-1档1489210，票面利率5.20%

北京银行67.26亿元855日浮息ABS(一年定存基准)优先A-2档1489211，基本利差2.64%

北京银行4.62亿元855日浮息ABS(一年定存基准)优先B档1489212，基本利差3.15%

北京银行9.17亿元1,130日ABS次级档1489213

财通证券4.5亿元42天期短融1490234，票面利率6.80%

河南投资集团7亿元三个月期超短融

五矿股份20亿元一个期超短融

东吴证券 10亿元三个月期短融

西部证券 5亿元三个月期短融

金红叶纸业7亿元一年期短融

陕西煤业化工集团30亿元一年期短融

中国铝业公司50亿元永续中票

阳城县阳泰集团实业5亿元三年期中票

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四、还本付息：

蒙电华能热电公司18亿元10年期浮息债(一年定存基准)048017到期兑付，基本利差2.55%

国家开发银行300亿元七年期固息债070227到期兑付，票面利率4.94%

江苏新扬子造船14亿元三年期中票1182394到期兑付，票面利率6.05%

中原环保 2.3亿元三年期中票1182396到期兑付，票面利率8.50%

陕西省交通建设50亿元三年期中票1182398到期兑付，票面利率6.75%

中国航空技术国际控股15亿元一年期短融041352044到期兑付，票面利率6.25%

中国城市建设控股集团25亿元一年期短融041369029到期兑付，票面利率6.75%

山东高速集团15亿元九个月期超短融011473004到期兑付，票面利率5.45%

浙江物产集团10亿元两个月期超短融011498005到期兑付，票面利率4.10%

太原钢铁集团20亿元九个月期超短融011482001到期兑付，票面利率5.70%

平安银行1亿元三个月期同业存单111411048到期兑付

鄞州银行5亿元三个月期同业存单111490103到期兑付

包商银行4.5亿元三个月期同业存单111490104到期兑付

徽商银行2亿元三个月期同业存单111490105到期兑付

06铁道08 068049付息

07广核债 078087付息

11双鸭山债 1180190付息

11吉高速MTN1 1182393付息

11宾国资MTN1 1182395付息

12日照银行债 1220025付息

12农行次级债 1225001付息

12愉悦债 1280473付息

12马经开债 1280474付息

12苏城投MTN1 1282547付息

12厦钨MTN1 1282548付息

12中电子MTN1 1282549付息

13随州债01 1380348付息

13鞍山高新债01 1380397付息

06杭商01 062002付息

08深发债浮 081602付息

09沪国盛债01 0980179付息

09沪国盛债02 0980180付息

09淮城资债 0980181付息

10附息国债18 100018付息

10沈煤债 1080168付息

10湖州城投债 1080169付息

11国开61 110261付息

11进出22 110322付息

11农发20 110420付息

11丹东债 1180191付息

12金山城投债 1280475付息

12甬交投债 1280476付息

12津武国MTN1 1282550付息

12陕电子MTN2 1282551付息

09国开24 090224付息

09建行03 090705付息

09滨海建投债 0980182付息

09铁岭债 0980183付息

11鞍山银行债 1120013付息

11本溪债 1180192付息

11艾比湖MTN1 1182397付息

13国电MTN001 101352013付息

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

--中国人民银行副行长，国家外汇管理局局长易纲表示，从经济基本面看将支持人民币汇率的稳定；从总体看，人民币汇率市场化的进程非常快。

--中国央行副行长潘功胜最新表示，下一步将加快推进利率市场的改革，扩大金融机构市场化定价的范围。目前推出了金融机构同业存单的发行，下一步，将推出针对企业和个人的大额存单的发行。

12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%)

注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)

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