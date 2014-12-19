台湾货币市场：短率维持稳势，大型银行拆出跨年资金纾解压力

* 短率维持稳势

* 大型银行开始供应跨年拆款

* 周末前银行买票稍保守

* 债券附买回利率持平

记者 高洁如

路透台北12月19日 - 台湾银行间短率周五维持稳势。短票的票量周末前再升高，但银行买票保守；不过大型银行进场拆出三周的跨年、也跨提存期的拆款，开始纾解分流年底的资金需求。下周预料银行对拆款的心态仍会偏观望。

交易人士指出，大型银行开始拆出17天期的拆款，利率在0.60-0.615%，若能持续操作，将使票券商下周资金情势趋于和缓。不过，票券商表示，不少银行虽仍可买入短票，但是金额方面却不如先前大方。

〞银行买票的还不少，但是现在大多都只能买一定的量了，不像先前买很多，〞一家票券商交易员表示。

另外一家大型银行交易员则表示，目前尚不承做跨月的拆款，预料年底前拆出跨年资金的机率还是很低，因为目前多以买入短票为主。

本地时间12:00时：

--台币兑美元 早盘收贬3分，报31.480。

--台湾加权股价指数 升1.42%，报9,004点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.425%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，同上日；两周拆款市场暂成交在0.388%，上日在0.388-0.45%。

**银行有意发行定存单**

短票市场方面，市场人士指出，针对部分不能承做跨年买断的银行，还能够以短票附买回的方式支应，至少票券商的资金缺口不会扩大。

〞不能买的银行就做RP(附买回交易)了，我也可能省一点利率，〞票券商交易员说。

他认为，下周银行的买票预料也会慢慢缩手，因为目前市场上有不少银行针对要发行的定存单询价之中，这可能是因为年底财务需求、必须冲高存放比，但也有可能是缺钱。

今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.59-0.60%，同上日，但票量稀少；跨年自保短票利率区间在0.64-0.73%，大致也和上日相似。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.667%，前日在0.678%；60天自保短票买卖断平均成交利率落持平0.680%，前日在0.702%。

台湾央行周五存单到期金额1,098亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期金额共1兆718.5亿台币，分别是周一2,128.5亿台币，周二955亿，周三859.5亿，周四3,168.5亿，周五3,607亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为209亿台币，累积超额准备为2,526亿台币、加计前期1%的超额准备为4,284亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率持平。今日投信端资金状况不稳，多缺不一，券商需花费较多力气调度，月内资金尚称平稳，但跨年奇缺。

一证券商交易员指出，今日有不少投信基金被赎回，因此RP有遭到提解。只能找其他投信或寿险调度，感觉资金流量较上日明显增加。

另一证券商交易员则称，投信近期资金大进大出，有听闻部分是转存定期存款。且因资金状况不稳，截至目前为止，愿意安排跨年落点的投信客户相当少，与去年大异其趣。

〞去年此时，已经有一半(投信)可以跨了，现在几乎没有。〞该交易员说。

一大型票券商则称，跨年资金仍相当稀缺，从年底前央行存单到期量来看，应该不致于出现流动性风险，所以先不调整利率，等到下周再视状况调整。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。

今日有彰化银行1.4亿美元国际债券交割。