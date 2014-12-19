中国货币市场：IPO高峰回购利率续攀高，但SLO驰援消息令资金面稍缓

路透上海12月19日 - 中国银行间市场周五主要质押式回购利率 续涨，但在昨日午后央行SLO再次放水传言影响下，今日资金拆借难度继续缓和。交易员表示，新股申购高峰期，资金价格攀高势头不改，但SLO操作安抚机构流动性紧张心态，且场内部分大行供给稍增，市场预期略转稳。

交易员指出，目前来看，央行对流动性不会坐视不管，而度过新股申购密集期，年底还将有财政存款集中投放，资金出现过度恐慌局面概率料不大。

银行间资金市场七天期回购加权利率 最新报在5.9120%，较上日涨近70bp，继续刷新逾11个月以来高位；14天期大涨130bp至6.32%。

“好很多了，至少能借到，不过也是紧巴巴的过日子，价格还是很高”上海一银行交易员称，"从昨天下午开始就钱多起来了，早上有大行出了一些，量也不算多，但感觉大部分机构都平了。"

他进一步表示，应该是央行SLO又做了一批，不然今天是新股申购高峰期，资金需求更大；现在只要央行出手施救，大家心态就好很多了。

周四午后据市场人士证实，央行再度进行了SLO操作，期限七天。

继昨日葵花药业网上申购之后，最新一批A股首次公开发行（IPO）的12家公司中，今日迦南科技等6只新股将进行网上申购。（欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 ）

上海银行间同业拆放利率各个期限品种亦涨势不改，一个月期shibor 再涨23.00个bp至5.6855%；隔夜品种上涨47.6个bp至3.6060%。此外，上交所隔夜回购 最新成交17.00%，盘中一度达25%。

华北一银行交易员表示，央行SLO操作虽然期限较短，但是应对短期新股申购已经足矣，届时衔接年底财政存款集中投放，资金面应该问题不大。

此外，央行公开市场本周仍暂停操作，但有消息人士指其通过续做部分MLF和定向SLO，驰援年末财政存款投放前的资金面，综合考虑外围市场动荡及国内股市飙升等因素，预计年内降准或逆回购出山开闸放水的可能性均明显回落。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6734 3.5322 +14.12

七天 5.9203 5.2811 +63.92

14天 6.3286 4.9895 +133.91

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 17.0000 0.6850 +1,631.50

七天 7.9600 8.0300 -7.00

14天 7.2000 8.1000 -90.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6500 3.3600 +29.00

七天 5.9400 4.4000 +154.00

14天 6.3000 4.8200 +148.00

Shibor

其中:隔夜 3.6060 3.1300 +47.60

七天 5.3670 4.0250 +134.20

三个月 5.0010 4.8760 +12.50

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