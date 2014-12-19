银行观点：中国年内不会降准降息，金融市场未来将现高波动--浦发

路透北京12月19日 - 消息人士此前透露，中国央行周三续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO操作，再次引起了市场对央行年底货币政策的猜测。对此，上海浦发银行 最新报告认为，年内央行不会再度放松货币政策，只会以SLO、MLF平缓流动性波动。

报告表示，12月后，中国金融市场流动性风险增加，债券收益率大幅回升，人民币汇率也出现贬值。尽管如此，预计中国央行也不会在年内采取降准、降息的宽松货币政策。

此外，报告预计，年末中国金融市场的高波动将在2015年再度上演。

以下是浦发银行报告要点摘录：

**年内无降准降息出台**

其一，中国央行需要时间来衡量11月降息的政策效果，如企业融资成本下降程度，经济增长动能是否有所恢复等。

其二，防止金融风险也是央行需要承担的职责，加杠杆带来的股票市场暴涨暴跌本身也非监管层所乐见。目前，低利率环境的跨市场“套息交易”需要证监会、银监会和央行间协调监管，因此，在各方达成统一监管框架前，采取全面政策放松会助长市场“道德风险”情绪。

其三，人民币汇率贬值一定程度制约了货币放松政策空间。以市场化程度较高的离岸市场来看，三个月人民币隐含收益率大幅攀升至4.37%，反映溢价上升。央行如果采取较为激进的货币政策，更容易引发海外投资者恐慌，导致贬值预期增强。

**市场将现高波动**

从较长时间来看，通过权益市场来完成企业移杠杆、降低资产负债率，通过直接融资渠道为中小企业、新兴产业实现融资是正确的方向，居民部门在权益市场的配置增加、宽松政策带来无风险利率下降也为股票市场牛市提供基础。

然而，我们理解如杠杆基金扩容、ETF期权推出和程序化交易引入会增加市场波动；市场扩容主体门槛放低，如允许未盈利企业上市融资，也使股权投资具有PE化特征。