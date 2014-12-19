中国汇市：市场看空预期令人民币早盘续跌，6.23关口获得支撑

* 人民币早盘和中间价续贬

* 市场供求整体属于净购汇

* 汇价大动是市场预期主导的正常波动

路透北京12月19日 - 中国人民币兑美元 周五早盘续跌，一度失守6.23关口，与中间价贬值方向一致。市场人士认为人民币弱势主要是市场预期导致的正常波动；而最新数据显示资金外流状况有一定改善，日内有效跌破6.23的概率不高。

他们反映，近期银行间客盘整体属于净购汇，汇价周四有效跌破前期重要关口6.20元后，市场看空人民币情绪转浓。周五盘初中资大行大额购汇推动人民币走软，近期卢布贬值亦有一定带动。汇价宽幅波动是与一季度波动率接轨。

“其实我觉得（美元）6.23以上大家都喜欢做空去了，（美元）上去没多少空间了。”一股份行交易员说。

继昨日公布的11月银行结售汇逆差明显收窄后，中国国家外汇管理局周五公布2014年第三季度国际收支平衡表显示资本和金融项目逆差修订后为逆差90亿美元，亦大幅低于初步数据逆差816亿美元，净误差与遗漏则为逆差632亿美元。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称，人民币汇率波动率在今年一季度上升，三季度又萎缩，现在是让波动与一季度接轨。他表示，人民币升值动力主要有两个来源：一是客盘，反映了市场的看法；二是央行的调控。客盘在今年三季度后即已失去升值动力，至于央行干预的时机与遵循的原则，却让人费解。

MFI金融研究中心首席经济学家江勋认为，人民币整体仍是小贬行情。中国不会允许人民币贬值幅度超过3%，此次贬值击穿上半年低点的可能性需要视情况而定，不会轻易跌破。人民币贬值中已经含有对冲基金组合操作的成分。虽然近期利率上扬，但此时不要奢望央行降息或降准。

北京时间12:23，人民币兑美元即期报6.2252元，盘中一度触及6.2316低点，上日收报6.2163元。今日人民币兑美元中间价 为6.1205元，上日中间价为6.1195元。

全球汇市，日圆周五走软，因风险资产全面反弹。投资者静待日本央行会议结果出炉。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3600/00，上日尾盘为6.3425。

北京时间12:23，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2240/60元，上一交易日尾盘报6.2198元。