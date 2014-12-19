《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月19日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*大唐发电 200 20 3 12/22簿记建档 建设银行 AAA 12/23 12/24
浦发银行
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国电集团 500 40 9 推迟发行 农业银行 AAA -- --
民生银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*新疆天业集团 8 4 12 12/24簿记建档 兴业银行 AA+ 12/25 12/26
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*广东电力发展 12 1 3 12/24簿记建档 建设银行 AAA 12/25 12/26
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广发证券 124 25 66天 12/22招标 农业银行 AAA 12/23 12/24
(最高发行余额) 建设银行等
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福建六建集团 5 5 12 12/23簿记建档 中国银行 AA- 12/25 12/26
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陕西煤业化工 30 30 12 12/23簿记建档 兴业银行 AAA 12/24 12/25
集团 中国银行
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金元证券 16 5 3 12/23招标 浦发银行 AA 12/24 12/25
(最高发行余额)
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大连海洋渔业 9 4 12 12/24簿记建档 光大银行 AA 12/25 12/26
集团
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上海均瑶集团 18 12 12 12/24簿记建档 招商银行 AA 12/25 12/26
农业银行
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上海复星 40 20 12 12/25簿记建档 交通银行 AA+ 12/26 12/29
高科技集团 农业银行
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鄂尔多斯 14 3 12 推迟发行 兴业银行 AA -- --
电力冶金股份
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科达洁能 8 3 12 推迟发行 农业银行 AA -- --
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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*葛洲坝集团 10 5 5 12/24簿记建档 建设银行 AAA 12/25 12/26
进出口行
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*淮南矿业集团 3 3 5 12/26簿记建档 平安银行 AAA 12/29 12/30
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中国核工业 11 3 5 12/22簿记建档 渤海银行 AAA 12/23 12/24
建设集团
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中国工艺集团 10 5 5 12/22簿记建档 光大银行 AA+ 12/23 12/24
渤海银行
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江西铁路投资 7 7 3 12/23簿记建档 兴业银行 AA+ 12/24 12/25
集团
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江西铁路投资 11 11 3 12/23簿记建档 中国银行 AA+ 12/24 12/25
集团 建设银行
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山东省商业 17 7 永续中票 12/23-24簿记 兴业银行 AA+ 12/25 12/26
集团 (每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点)中信银行
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中冶科工集团 30 30 永续中票 12/24簿记建档 中金公司 AAA 12/26 12/29
(每五年重置一次利率，若不赎回再加500基点) 农业银行
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万科 18 18 3 12/24簿记建档 工商银行 AAA 12/26 12/29
招商银行
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山西潞安矿业 20 20 永续中票 12/24簿记建档 北京银行 AAA 12/25 12/26
集团 (每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点)
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山西潞安矿业 20 10 永续中票 12/24簿记建档 中信银行 AAA 12/26 12/29
集团 (每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点)
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东方航空集团 50 30 永续中票 12/25簿记建档 民生银行 AAA 12/26 12/29
(每三年重置一次利率，若不赎回再加300基点)
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凯乐科技 7 2 5 12/25簿记建档 招商证券 AA- 12/26 12/29
(附第三年末投资人选择权) 浦发银行
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云南煤化工 14 12 5 12/25簿记建档 建设银行 AA 12/29 12/30
集团
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北京汽车股份 5 5 5 12/25簿记建档 工商银行 AAA 12/26 12/29
中信银行
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浙江物产集团 40 40 永续中票 12/25簿记建档 招商银行 AAA 12/26 12/29
(每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) 工商银行
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保利房地产 150 10 5 12/25簿记建档 建设银行 AAA 12/26 12/29
集团 中信证券
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山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- --
焦煤集团
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南宁城市 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- --
建设投资集团
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深圳华强集团 13 13 3 推迟发行 浦发银行 AA -- --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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北京农业中小 2.4 2.4 3 12/23簿记建档 北京银行 AA+ 12/24 12/25
企业集合票据 (北京首创融资担保公司和北京农业融资担保公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)
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