《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月19日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *大唐发电 200 20 3 12/22簿记建档 建设银行 AAA 12/23 12/24

浦发银行 ======================================================================================= 国电集团 500 40 9 推迟发行 农业银行 AAA -- --

民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *新疆天业集团 8 4 12 12/24簿记建档 兴业银行 AA+ 12/25 12/26

======================================================================================= *广东电力发展 12 1 3 12/24簿记建档 建设银行 AAA 12/25 12/26 ======================================================================================= 广发证券 124 25 66天 12/22招标 农业银行 AAA 12/23 12/24 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= 福建六建集团 5 5 12 12/23簿记建档 中国银行 AA- 12/25 12/26 ======================================================================================= 陕西煤业化工 30 30 12 12/23簿记建档 兴业银行 AAA 12/24 12/25 集团 中国银行 ======================================================================================= 金元证券 16 5 3 12/23招标 浦发银行 AA 12/24 12/25

(最高发行余额) ======================================================================================= 大连海洋渔业 9 4 12 12/24簿记建档 光大银行 AA 12/25 12/26 集团 ======================================================================================= 上海均瑶集团 18 12 12 12/24簿记建档 招商银行 AA 12/25 12/26

农业银行 ======================================================================================= 上海复星 40 20 12 12/25簿记建档 交通银行 AA+ 12/26 12/29 高科技集团 农业银行 ======================================================================================= 鄂尔多斯 14 3 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 电力冶金股份 ======================================================================================= 科达洁能 8 3 12 推迟发行 农业银行 AA -- -- =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *葛洲坝集团 10 5 5 12/24簿记建档 建设银行 AAA 12/25 12/26

进出口行 ======================================================================================= *淮南矿业集团 3 3 5 12/26簿记建档 平安银行 AAA 12/29 12/30 ======================================================================================= 中国核工业 11 3 5 12/22簿记建档 渤海银行 AAA 12/23 12/24 建设集团 ======================================================================================= 中国工艺集团 10 5 5 12/22簿记建档 光大银行 AA+ 12/23 12/24

渤海银行 ======================================================================================= 江西铁路投资 7 7 3 12/23簿记建档 兴业银行 AA+ 12/24 12/25 集团 ======================================================================================= 江西铁路投资 11 11 3 12/23簿记建档 中国银行 AA+ 12/24 12/25 集团 建设银行 ======================================================================================= 山东省商业 17 7 永续中票 12/23-24簿记 兴业银行 AA+ 12/25 12/26 集团 (每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点)中信银行 ======================================================================================= 中冶科工集团 30 30 永续中票 12/24簿记建档 中金公司 AAA 12/26 12/29

(每五年重置一次利率，若不赎回再加500基点) 农业银行 ======================================================================================= 万科 18 18 3 12/24簿记建档 工商银行 AAA 12/26 12/29

招商银行 ======================================================================================= 山西潞安矿业 20 20 永续中票 12/24簿记建档 北京银行 AAA 12/25 12/26 集团 (每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) ======================================================================================= 山西潞安矿业 20 10 永续中票 12/24簿记建档 中信银行 AAA 12/26 12/29 集团 (每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) ======================================================================================= 东方航空集团 50 30 永续中票 12/25簿记建档 民生银行 AAA 12/26 12/29

(每三年重置一次利率，若不赎回再加300基点) ======================================================================================= 凯乐科技 7 2 5 12/25簿记建档 招商证券 AA- 12/26 12/29

(附第三年末投资人选择权) 浦发银行 ======================================================================================= 云南煤化工 14 12 5 12/25簿记建档 建设银行 AA 12/29 12/30 集团 ======================================================================================= 北京汽车股份 5 5 5 12/25簿记建档 工商银行 AAA 12/26 12/29

中信银行 ======================================================================================= 浙江物产集团 40 40 永续中票 12/25簿记建档 招商银行 AAA 12/26 12/29

(每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) 工商银行 ======================================================================================= 保利房地产 150 10 5 12/25簿记建档 建设银行 AAA 12/26 12/29 集团 中信证券 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 ======================================================================================= 南宁城市 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 建设投资集团 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 推迟发行 浦发银行 AA -- -- =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 北京农业中小 2.4 2.4 3 12/23簿记建档 北京银行 AA+ 12/24 12/25 企业集合票据 (北京首创融资担保公司和北京农业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)