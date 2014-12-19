全球能源：油价下跌带来助力，明年亚洲石油需求料加快增长

布兰特原油期货自6月以来几近腰斩，已跌破每桶60美元，受供应过剩忧虑影响。

柴油需求已有所上升。向越南和菲律宾供应燃油的交易商透露，本月这些国家的进口商加大了现货柴油的购买力道。

交易商称，印尼柴油需求明年或增加6%。受煤炭价格上涨提振，来自矿业领域的柴油需求上升。

“随着能源价格下跌，他们将赚得利润。油价在每桶55-65美元，对工业和矿业来说就是好消息，”雅加达的交易商表示。

交易商和分析师表示，燃料油需求或上升，因为价格走低激励更多船运企业开足马力；更多炼油厂也将燃料油用作新增第二梯队装置的原料。

“虽然亚洲地区燃料油需求存在结构性下降，但我们预计下一季需求将有所上升，反映出绝对价格下跌支撑购买的趋势，”Wood Mackenzie下游分析师Jonathan Leitch表示。

他说，2015年汽油需求增长将超过供应增长。

分析师称，虽然亚洲取消补贴可能会抑制部分需求，但总体价格下跌意味着这一影响不会太大。

KBC的Lim表示，“取消补贴将带来不利影响，但也许这一影响只持续几个季度，之后就应强劲回升。价格已跌破零售价格水平，而且即便是取消了补贴，价格依然很低。”

KBC的Lim表示，总体而言，炼油利润率明年将提升至每桶4.50美元，高于今年的4.3美元。(完) (编译 许娜/王颖；审校 李春喜)