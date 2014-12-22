《香港重要政经日程》--12月22日-12月31日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
================== 今日重要政经消息=================
12月22日（周一）
--09:00 康健国际 股东特别大会。
--10:00 高诚资本 股东特别大会。
--10:30 新时代能源 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月23日（周二）
-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。
-- 万达商业 首日挂牌。
--09:30 伯明翰环球 周年股东大会。
--10:00 桑德国际 股东特别大会。
*--11:00 意科控股 股东特别大会。
--14:00 统一企业中国 股东特别大会。
--15:30 冠君产业信托 股东特别大会。
12月24日（周三）
-- 圣诞节前夕港股半日市，下午休市。
*--10:00 和记港陆 股东特别大会。
*--11:00 银建国际 股东特别大会。
12月25日（周四）
-- 圣诞节公众假期。
12月26日（周五）
-- 圣诞节翌日公众假期。
*12月29日（周一）
-- 公布11月份出口及进口数字。
-- 中国粗粮王饮品 公布中期业绩。
*12月30日（周二）
-- 公布11月份零售销售数字。
-- 大众金融控股 公布中期业绩。
*12月31日（周三）
-- 公布11月份货币供应M-3。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申