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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 08:36 BJT

台湾数据：11月季调失业率3.87%，续处在逾六年半低位--主计总处

路透台北12月22日 - 台湾主计总处周一公布，11月经季节调整后失业率为3.87%，持平于上月，续处在逾六年半以来低位。

季调失业率的前低为2008年3月的3.86%。至于11月未经季节调整的失业率则为3.89%，上月为3.95%。

以下为相关细节：

11月 10月

失业率(%) 3.87 3.87

总劳动人口(千人) 11,570 11,565

就业者(千人) 11,122 11,118

失业者(千人) 448 447 (完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(here) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良)
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