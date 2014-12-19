中国票据市场：转贴利率本周涨势加剧，资金吃紧继续压制收票意愿

路透上海12月19日 - 中国票据市场本周转贴利率涨势加剧。交易员表示，在新股申购及月度缴税等因素扰动下，资金利率本周涨势凶猛，继续抑制机构收票意愿，致转帖利率涨幅继续扩大。

他们并指出，年末信贷规模压力影响尚不够明显，不同机构调整压力不同；未来仍继续关注年底资金波动及央行动作。

“资金利率涨太多了，六个月转帖年利率到6%以上了，”上海一银行交易员称，纸票收票的机构寥寥无几，主要还是收电票的为主。

她表示，估计过了新股申购时点，资金应该会先松一点，年底流动性压力应该还比较可控，而且央行肯定会有一定扶助。

银行间市场周五主要质押式回购利率 续涨，但在昨日午后央行SLO再次放水传言影响下，今日资金拆借难度继续缓和。交易员表示，新股申购高峰期，资金价格攀高势头不改，但SLO操作安抚机构流动性紧张心态，且场内部分大行供给稍增，市场预期略转稳。

而对于年末信贷规模调整对市场影响，华东另一银行交易员表示，现在信贷规模调整感觉影响不如资金明显，“我们行信贷规模还好，有的行会紧张一点。”

央行公开市场本周仍暂停操作，但有消息人士指其通过续做部分MLF和定向SLO，驰援年末财政存款投放前的资金面，综合考虑外围市场动荡及国内股市飙升等因素，预计年内降准或逆回购出山开闸放水的可能性均明显回落。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.8162/5.7417 5.8286/5.7760 6.0030/5.8770

上周五 4.7417/4.6871 4.7705/4.7125 4.9075/4.8290

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变动 +107.45bp/+105.46bp +105.81bp/+106.35bp +109.55bp/+104.80bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.9331%，上周五为4.7674%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。