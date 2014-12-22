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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 09:31 BJT

香港热股：新地复牌开盘升2.38%，前联席主席郭炳江涉贪案罪成

路透香港12月22日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周一复牌开盘升2.38%，其前联席主席郭炳江在涉嫌贪污案中罪名成立，惟这宗历时两年多的案件暂告一段落，令公司股价阴霾消除。

新地开盘报116港元，恒生指数 则开高0.64%。旗下数码通 开低2.09%，新意网 则无升跌。

郭炳江在前政务司司长许仕仁涉嫌贪污案中被控其中一项串谋公职人员行为失当，上周五被裁定罪名成立，即时辞去新地所有职务，预计最快今早判刑。

案件亦涉及新地另一名联席主席郭炳联以及新地执行董事陈钜源，前者的控罪全部不成立，后者则全部罪成。但控罪与上市公司无关。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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