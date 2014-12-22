香港热股：新地复牌开盘升2.38%，前联席主席郭炳江涉贪案罪成

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月22日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周一复牌开盘升2.38%，其前联席主席郭炳江在涉嫌贪污案中罪名成立，惟这宗历时两年多的案件暂告一段落，令公司股价阴霾消除。
新地开盘报116港元，恒生指数 则开高0.64%。旗下数码通 开低2.09%，新意网 则无升跌。
郭炳江在前政务司司长许仕仁涉嫌贪污案中被控其中一项串谋公职人员行为失当，上周五被裁定罪名成立，即时辞去新地所有职务，预计最快今早判刑。
案件亦涉及新地另一名联席主席郭炳联以及新地执行董事陈钜源，前者的控罪全部不成立，后者则全部罪成。但控罪与上市公司无关。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申