《中国债市每日综述》资金续暖现券走强，若无强力政策年底料震荡

* 资金供给延续改善势头，但价格仍在高位

* 现券在中长债引领下重现强势

* 跨年需求仍在，资金利率下行有过程

* 年底前若无宽松政策现身，债市料震荡为主

路透上海12月19日 - 中国银行间市场周五流动性延续上日改善势头。尽管短期资金价格续升，但供给情况已有明显好转；而随着资金面压力减缓，此前整体表现本就不弱的现券在中长债引领下重现强势。

交易员指出，由于回购定盘利率跳涨，IRS(利率互换)盘中一度全线走升；不过由于预期转好，尾盘时长端已转跌，短端也回到近平盘附近，曲线进一步趋平坦化。

他们并认为，资金利率未立即随流动性转好的主因是跨年资金需求仍不小，而且此前主要回购利率受开盘“指导价”牵制，对资金紧张的反应不够充分。预计利率下行仍需一个过程；而年底前若无类似降准降息的强力政策现身，债市也将以震荡为主。

“(下午收益率)还下得挺多的，三年国开早上还4.17%given(卖出)，现在4.10%了，国债也下了一些，”上海一银行交易员称。

上海另一银行交易员表示，今日中长债表现都不错，10年国开债收益率也较昨日下降5个基点(bp)左右，资金向暖的效应明显。

华东一银行交易员则谈到，今日午后的资金转暖更为明显，市场供给已是较为宽松的状态，临近尾盘又有不少机构转而需要出掉多余的资金。

周四午后据市场人士证实，央行再度进行了SLO(短期流动性调节工具)操作，期限七天。

北京一银行交易员认为，年底前机构进行大规模操作的意愿不强，资金面缓解对债市的推动作用料持续性有限，除非有进一步的宽松政策出台。

国债期货主力合约TF1503 今日续升，收报96.522元人民币，较上日结算价涨0.18元或0.19%，成交0.94万手。

现券方面，剩余期限约2.30年的国开行固息债140208券最新报价收益率 为4.15%/4.08%，上日尾盘为4.18%/4.15%。

**资金供给续改善，但价格仍在高位**

银行间市场周五主要质押式回购利率 续涨，但在昨日午后央行SLO再次放水传言影响下，今日资金拆借难度继续缓和。交易员表示，新股申购高峰期，资金价格攀高势头不改，但SLO操作安抚机构流动性紧张心态，且场内部分大行供给稍增，市场预期略转稳。

交易员指出，目前来看，央行对流动性不会坐视不管，而度过新股申购密集期，年底还将有财政存款集中投放，资金出现过度恐慌局面概率料不大。

银行间资金市场七天期回购加权利率 收报5.9349%，较上日涨约65bp，创11个月以来新高。

“好很多了，至少能借到，不过也是紧巴巴地过日子，价格还是很高，”上海一银行交易员称。

他进一步表示，应该是央行SLO又做了一批，不然今天是新股申购高峰期，资金需求更大；现在只要央行出手施救，大家心态就好很多了。

今日共有国信证券等六只新股网上申购，其中国信证券发行量为12亿股，筹资近70亿元，为今年最大A股IPO(首次公开发行)。（欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 ）

上海银行间同业拆放利率各个期限品种亦涨势不改，一个月期shibor 再涨23.85个bp至5.6855%；隔夜品种上涨47.6个bp至3.6060%。

华北一银行交易员表示，央行SLO操作虽然期限较短，但是应对短期新股申购已经足矣，届时衔接年底财政存款集中投放，资金面应该问题不大。

央行公开市场本周仍暂停操作，但有消息人士指其通过续做部分MLF和定向SLO，驰援年末财政存款投放前的资金面，综合考虑外围市场动荡及国内股市飙升等因素，预计年内降准或逆回购出山开闸放水的可能性均明显回落。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,388.92亿元，较上日的7,699.07亿元小幅缩量；其中，隔夜品种成交4,525.40亿元，上日为5,325.60亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7429 3.5322 +21.07 4,525.40

七天 5.9349 5.2811 +65.38 1,953.87

14天 6.3861 4.9895 +139.66 751.55

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1000 0.6850 +41.50 --

七天 5.2000 8.0300 -283.00 --

14天 6.3600 8.1000 -174.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6500 3.3600 +29.00 --

七天 5.9400 4.4000 +154.00 --

14天 6.3000 4.8200 +148.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.6060 3.1300 +47.60 --

七天 5.3670 4.0250 +134.20 --

三个月 5.0010 4.8760 +12.50 --