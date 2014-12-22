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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 09:26 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息12月22日

**明报**

--正在澳门筹建娱乐场的路易十三 落实配售股份及可换股债券集资共16.38亿港元。

--据英国传媒报导，长江基建 计划竞投英国列车租赁巨头Eversholt Rail。汇控 于2010年以作价逾250亿港元出售该公司。

**东方日报**

--佳兆业 旗下深圳十数个楼盘被监管机构施加不同程度的限制，其中四个商住项目若干未售单位买卖协议的处理及备案被锁定，涉及总建筑面积逾21万平方米，对公司现金流造成不利影响。

**苹果日报**

--TCL多媒体 今年第二、三季开支比率为16.7%及15.8%，是自2011年以来最高的两个财季。公司指出，以往海外销售点超过90个，部署过于进取，明年开始将集中巴西、东南亚等各国，精简公司架构。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/张喜良)
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