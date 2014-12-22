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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 09:05 BJT

《香港报摘》--经济日报12月22日

**头版头条**

--A股升市大潮中，香港的A股交易所买卖基金（ETF）股价、成交屡创新高，但市值不升反跌，因巨量海外资金从一级市场赎回单位。

**其他**

--万达商业地产 董事长王健林称，想将万达打造成超级企业，目标于2020年收入6,000亿元人民币，净利润600亿，更计划兴建主题乐园对抗美国迪士尼在华地位。

--CEC国际 截至今年10月底止半年收入按年上升32%至11.37亿港元，纯利升32.4%至1,727万港元。期内零售业务分店226家，增加67间。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/张喜良)
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