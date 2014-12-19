《中国企业债发行日程表》--12月19日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 山东博兴县 10 7 12/19簿记建档 上限8.60% AA- -- 齐鲁证券 鑫达建投开发 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 中科招商 2.9 6 12/22簿记建档 *上限7.94% AA- 12/23-12/25 海通证券 投资管理集团 2.9 7 *上限8.34%

(分别在第三/四年末附投资者选择权；河北融投担保集团提供担保) ========================================================================================= 阜新城市基础 16 7 12/23簿记建档 -- AA 12/24-12/25 国开证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 齐鲁证券 ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= 吉首华泰国有 8 7 推迟发行 -- AA- -- 财富证券 资产投资管理 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权担保) ========================================================================================= 国家电网 70 7 推迟发行 -- AAA -- 中信证券

30 15 英大证券等 ========================================================================================= 贵州物资集团 5 7 推迟发行 -- AA -- 银河证券

(附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 上海淀山 13 6 推迟发行 -- AA -- 国金证券 湖新城发展 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 常州天宁 12 7 推迟发行 -- AA -- 国信证券 建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) 东海证券 ========================================================================================= 乌鲁木齐 10 6 中止发行 -- AA -- 信达证券 国有资产投资(第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 湖南省中小企业 3.22 6 推迟发行 -- AA -- 大通证券 集合债券 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/湖南担保有限责任公司提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== *淮安清河新区 5 4 12/26簿记建档 -- AA 12/29-12/31 交通银行 投资发展 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)