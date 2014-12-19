路透伦敦12月19日 - 以下为部分分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/英镑：欧元跌向近期低点0.7833，守住了两个月的上行趋势，预计会尝试从当前水平反弹。欧元在0.7803/00处有支撑，即11月初形成三底区域；还在0.7757/44有重要支撑，即2012年8月中低点，及2000-2008年整体涨势的50%回档位。

美元/瑞郎：瑞士央行实施负0.25%的负利率后，美元强劲反弹，从5月以来走势的23.6%回档位0.9555回升。关注焦点回到2013年高点0.9840。美元触及略上方的新高0.9848，但日线相对强弱指标(RSI)尚未确认，因此上行可能受限。0.9840上方还有2012年高点及61.8%回档位0.9966/72。若升至该处，涨势料暂停。

欧元/瑞郎：在瑞士央行实施负利率后，欧元大幅走高。这波涨势在1.2071与2014年下行走势分道扬镳，但有趣之处在于市场未能收在该点上方。这的确有助于缓和下行压力。同时，也有回落至1.2030/10的可能性。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2282 1.2285 -0.02 -10.64 1.3745

美元/日圆 119.32 118.82 +0.42 +13.31 105.30

欧元/日圆 146.55 145.99 +0.38 +1.33 144.63

美元/瑞郎 0.9800 0.9798 +0.02 +9.77 0.8928

英镑/美元 1.5658 1.5668 -0.06 -5.42 1.6556

美元/加元 1.1595 1.1575 +0.17 +9.18 1.0620

澳元/美元 0.8152 0.8164 -0.15 -8.54 0.8913

新西兰元/美元 0.7765 0.7761 +0.05 -5.37 0.8206

欧元/瑞郎 1.2040 1.2037 +0.02 -1.88 1.2271

欧元/英镑 0.7843 0.7850 -0.09 -5.47 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.4776 9.4555 +0.23 +7.12 8.8474

美元/挪威克朗 7.3838 7.3960 -0.16 +21.72 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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