重温稿-台湾货币市场：短率维持稳势，大型银行拆出跨年资金纾解压力

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 短率维持稳势
* 大型银行开始供应跨年拆款
* 周末前银行买票稍保守
* 债券附买回利率持平
记者 高洁如
路透台北12月19日 - 台湾银行间短率周五维持稳势。短票的票量周末前再升高，但银行买票保守；不过大型银行进场拆出三周的跨年、也跨提存期的拆款，开始纾解分流年底的资金需求。下周预料银行对拆款的心态仍会偏观望。
交易人士指出，大型银行开始拆出17天期的拆款，利率在0.60-0.615%，若能持续操作，将使票券商下周资金情势趋于和缓。不过，票券商表示，不少银行虽仍可买入短票，但是金额方面却不如先前大方。
〞银行买票的还不少，但是现在大多都只能买一定的量了，不像先前买很多，〞一家票券商交易员表示。
另外一家大型银行交易员则表示，目前尚不承做跨月的拆款，预料年底前拆出跨年资金的机率还是很低，因为目前多以买入短票为主。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.450%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间在0.380-0.460%，上日在0.380-0.450%；两周拆款市场成交在0.388-0.45%%，同上日。
**银行有意发行定存单**
短票市场方面，市场人士指出，针对部分不能承做跨年买断的银行，还能够以短票附买回的方式支应，至少票券商的资金缺口不会扩大。
〞不能买的银行就做RP(附买回交易)了，我也可能省一点利率，〞票券商交易员说。
他认为，下周银行的买票预料也会慢慢缩手，因为目前市场上有不少银行针对要发行的定存单询价之中，这可能是因为年底财务需求、必须冲高存放比，但也有可能是缺钱。
今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.59-0.60%，同上日，但票量稀少；跨年自保短票利率区间在0.64-0.73%，大致也和上日相似。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.667%，前日在0.678%；60天自保短票买卖断平均成交利率落持平0.680%，前日在0.702%。
台湾央行周五公布，共发行1,092.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,098亿台币相较，存单发行余额减5.5亿。
下周央行存单到期金额共1兆718.5亿台币，分别是周一2,128.5亿台币，周二955亿，周三859.5亿，周四3,168.5亿，周五3,607亿台币。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为269亿台币，累积至周日超额准备为3,333亿台币、加计前期1%的超额准备为5,091亿台币。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)利率持平。今日投信端资金状况不稳，多缺不一，券商需花费较多力气调度，月内资金尚称平稳，但跨年奇缺。
一证券商交易员指出，今日有不少投信基金被赎回，因此RP有遭到提解。只能找其他投信或寿险调度，感觉资金流量较上日明显增加。
另一证券商交易员则称，投信近期资金大进大出，有听闻部分是转存定期存款。且因资金状况不稳，截至目前为止，愿意安排跨年落点的投信客户相当少，与去年大异其趣。
〞去年此时，已经有一半(投信)可以跨了，现在几乎没有。〞该交易员说。
一大型票券商则称，跨年资金仍相当稀缺，从年底前央行存单到期量来看，应该不致于出现流动性风险，所以先不调整利率，等到下周再视状况调整。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。
今日有彰化银行1.4亿美元国际债券交割。
下周的公司债/金融债交割因素有：周一82亿台币中油公司债；周二38亿台币中油公司债、远东银行11亿金融债；周三26亿台币中油公司债；周四国产实业20亿公司债、土银115亿金融债。还本则有：周一兆丰银22亿金融债、华南银25亿金融债，统一企业7.5亿公司债；周三第一银行20亿金融债；周四板信银2.8亿金融债、周五裕融10亿公司债。(完) (集体采写 董永年；; 审校 黄凯/张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申