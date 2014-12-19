表格：沪港通市场数据摘要--12月19日

路透香港12月19日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 119.29亿元人民币（已用8.2%） 102.52亿元人民币（已用2.4%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中信证券 237,407,161 641,081,327 878,488,488 2 中国平安 257,171,029 101,399,707 358,570,736 3 青岛海尔 218,544,388 8,344,934 226,889,322 4 民生银行 67,213,739 139,038,685 206,252,424 5 贵州茅台 164,923,316 11,328,001 176,251,317 6 大秦铁路 113,704,322 39,092,513 152,796,836 7 宝钢股份 135,223,084 12,782,673 148,005,758 8 浦发银行 111,508,103 30,984,934 142,493,037 9 上汽集团 85,770,375 51,818,490 137,588,864 10 建设银行 120,192,909 12,188,222 132,381,131 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国神华 100,716,525 94,201,300 194,917,825 2 中国石油股份 9,382,520 107,144,440 116,526,960 3 中国铁建 35,659,340 14,586,950 50,246,290 4 中信证券 27,446,600 9,900,725 37,347,325 5 海通证券 13,301,632 22,979,664 36,281,296 6 金鹰商贸集团 34,199,210 - 34,199,210 7 紫金矿业 20,277,920 9,899,800 30,177,720 8 中海油田服务 20,230,400 6,114,840 26,345,240 9 中海集运 13,108,400 11,925,130 25,033,530 10 腾讯控股 6,037,770 17,656,410 23,694,180 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141219)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 张喜良)