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亚洲 | 2014年 12月 19日 星期五 17:54 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月19日

路透香港12月19日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    119.29亿元人民币（已用8.2%）     102.52亿元人民币（已用2.4%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                   237,407,161      641,081,327       878,488,488
   2    中国平安                   257,171,029      101,399,707       358,570,736
   3    青岛海尔                   218,544,388        8,344,934       226,889,322
   4    民生银行                    67,213,739      139,038,685       206,252,424
   5    贵州茅台                   164,923,316       11,328,001       176,251,317
   6    大秦铁路                   113,704,322       39,092,513       152,796,836
   7    宝钢股份                   135,223,084       12,782,673       148,005,758
   8    浦发银行                   111,508,103       30,984,934       142,493,037
   9    上汽集团                    85,770,375       51,818,490       137,588,864
  10    建设银行                   120,192,909       12,188,222       132,381,131
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    中国神华                      100,716,525      94,201,300      194,917,825
   2    中国石油股份                    9,382,520     107,144,440      116,526,960
   3    中国铁建                       35,659,340      14,586,950       50,246,290
   4    中信证券                       27,446,600       9,900,725       37,347,325
   5    海通证券                       13,301,632      22,979,664       36,281,296
   6    金鹰商贸集团                   34,199,210               -       34,199,210
   7    紫金矿业                       20,277,920       9,899,800       30,177,720
   8    中海油田服务                   20,230,400       6,114,840       26,345,240
   9    中海集运                       13,108,400      11,925,130       25,033,530
  10    腾讯控股                        6,037,770      17,656,410       23,694,180
    （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
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