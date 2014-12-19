亚洲橡胶：TOCOM期胶因日股表现强劲而上涨，五周来首次周线收高

Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa说：“股市的飙升和日圆的下滑支撑了期胶价格，不过交投十分清淡。”

日本股市日经指数周五收盘劲扬，创六周半来 最大单日涨幅，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不急于升息的态度，持 续激励投资人信心，另外，日本央行宣布维持政策不变后，投资人等待央 行总裁发表谈话。

日圆兑美元周五下滑至119.40，因市场预期明年日本将进一步出台刺激措施以提振国内通胀率，此外油价和卢布企稳也令全球风险偏好回温。

日本央行周五维持货币政策不变，对经济的评估更为乐观，并暗示短期内不会扩大刺激计划。一如市场广泛预期，日本央行决定继续透过购买公债和风险资产，维护以每年80万亿日圆(6,730亿美元)的速度扩大基础货币的承诺。

Tazawa表示：“下周交投将更为淡静，因许多外国投资者将过圣诞假期。不过我们预计市场将保持在200日圆上方，因在200日圆附近有强劲的支撑。”

上海期交所主力5月期胶 收跌70元人民币，报每吨12,430元。

新加坡商品交易所(SICOM)1月橡胶合约 最新报147.7美分，下跌0.1美分。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/王洋; 审校 徐文焰/蔡美珍)