重温稿-路透调查：日本11月通胀或连续第四个月减速，央行通胀目标难度不小

* 11月核心CPI料增长2.7%，连续第四个月增幅下降

* 工业生产预计增加0.8%，行业全面成长

* 4月增税后，支出意愿仍低迷

* CPI、就业和家庭支出数据将于12月25日2330GMT公布

* 工业生产和零售销售数据将于同日2350GMT出炉

路透东京12月19日 - 一项路透调查显示，日本11月核心消费者物价指数(CPI)按年升幅可能连续第四个月下降，反映油价下滑之势，从而凸显出日本央行达成2%通胀目标的任务艰巨。

11月工业生产预计连续第三个月增长，不过速度有所放缓，因为库存仍居高不下。

“消费支出乏力，而且像家电等增税前吸引大量需求的商品价格依然低迷，”信金中金总合研究所的一名分析师在调查中表示。

“汽油和电力等能源相关商品价格的上涨压力持续减弱。消费者通胀年率未来或将继续下滑。”

24位受访分析师称，11月扣除新鲜食品但包括油品的核心CPI可能同比增长2.7%；10月和9月增幅分别为2.9%和3.0%。

排除4月增税的影响，CPI预计上升0.7%，远低于央行设定的2%物价稳定目标。

日本总务省将于12月25日2330GMT公布CPI数据。

日本央行希望在始于2015年4月的新财年里达到2%的通胀目标，许多分析师都质疑央行能否实现。

但央行总裁黑田东彦在周五记者会上强调了央行的决心，称日本仍在迈向通胀目标的道路上，没有理会市场的揣测。投资者揣测近期的油价下跌料将令消费者物价承压，并可能迫使央行在明年初再次放宽政策。

日本工业生产数据将在CPI报告之后发布，据路透调查，预计11月工业生产料成长0.8%，连续第三个月增长。

“工业生产的复苏缺乏动能，因为运输设备领域的库存调整仍在继续。但我们预计更广泛的领域将录得增长，比如信息和通信电子设备行业，”一位受访分析师说道。

经济产业省将于12月25日2350GMT公布工业生产数据。

调查显示，日本11月失业率可能持稳在3.5%，求才求职比也可能较前月持平在1.10。

据调查，11月家庭支出可能较上年同期下滑3.8%，连续八个月下降，显示消费税上调持续拖累消费者支出。

就业市场和家庭支出数据都将和CPI同时公布。

另一个支出相关数据--11月零售销售也料同比增长1.1%，低于10月和9月的分别增长1.4%和2.3%。

日本央行周五维持货币政策不变，对经济的评估更为乐观，并称经济继续温和复苏，4月上调消费税的阵痛效应减退。