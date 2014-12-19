国际油市：亚洲柴油价差持稳，地区需求升温

台湾经济指标预测--4月20日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透新加坡12月19日 - 亚洲柴油价差周五持稳，交易商称因受益于 原油价格下跌，地区需求升温。 供应柴油的交易商称，本月越南和菲律宾的进口商增加现货采购。 交易商称，印尼柴油需求明年可能增长6%，煤炭价格上涨带动矿业板 块的柴油需求升温。 雅加达一交易商称，“燃料价格下跌，他们就赚钱了，油价在55-65 美元之间，对工业和矿业领域可是个好消息。” 交易商称，台塑石化售出30万桶1月21日-25日装运的航煤给中石化( 香港)有限公司，每桶升水0.10-0.20美元。 一新加坡交易商称，印度Reliance或许已经敲定2015年的500 ppm柴 油协议价格，为较中东报价每桶升水1.30美元。不过这不能立即得到证实 。 上述交易员还补充称，该公司可能已经就10 ppm柴油合约进行谈判， 价格为每桶升水2美元。 新加坡现货市场今日无交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王丽鑫)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 大型银行陆续开跨月拆款，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧 浮滥，拆款以到期续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉 低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票 券商则在0.37%；但票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他指出，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松 状态，因而只拿成本较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也提到，今天开始做跨月拆款，但票券商都没有到期亦无需求， 仅少数小型银行到期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多
路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。