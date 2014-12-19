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亚洲 | 2014年 12月 19日 星期五 19:18 BJT

国际油市：亚洲柴油价差持稳，地区需求升温

路透新加坡12月19日 - 亚洲柴油价差周五持稳，交易商称因受益于
原油价格下跌，地区需求升温。
    
    供应柴油的交易商称，本月越南和菲律宾的进口商增加现货采购。
    
    交易商称，印尼柴油需求明年可能增长6%，煤炭价格上涨带动矿业板
块的柴油需求升温。
    
    雅加达一交易商称，“燃料价格下跌，他们就赚钱了，油价在55-65
美元之间，对工业和矿业领域可是个好消息。”
    
    交易商称，台塑石化售出30万桶1月21日-25日装运的航煤给中石化(
香港)有限公司，每桶升水0.10-0.20美元。
    
    一新加坡交易商称，印度Reliance或许已经敲定2015年的500 ppm柴
油协议价格，为较中东报价每桶升水1.30美元。不过这不能立即得到证实
。
    
    上述交易员还补充称，该公司可能已经就10 ppm柴油合约进行谈判，
价格为每桶升水2美元。
    
    新加坡现货市场今日无交易达成。(完)
    
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 田建华; 审校 王丽鑫)
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