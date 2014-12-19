欧洲汇市：英镑兑欧元触及一个月高位，市场关注圣诞节期间的风险

台湾经济指标预测--4月20日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透伦敦12月19日 - 英镑兑欧元周五触及一个月来最高位，在圣诞节假前市场交投清淡之际， 俄罗斯和希腊成为可能的主要风险。
英国周四公布的数据显示，英国11月消费者支出大涨，英镑获得提振。英国11月零售销售较前月增长1.6%，而预估为增长0.3%。
如果这一趋势持续到圣诞节，将暗示经济将更强劲增长，实质薪资提高，这些可能推动英央行明年升息。
而形成鲜明对比的是，俄罗斯发生更大规模经济危机的可能性令欧元区经济黑云压顶，欧元区经济本已不容乐观，几乎是零通胀零增长。
“我认为在圣诞节期间，俄罗斯仍然值得关注，因为油价尚未触底，如果布兰特原油价格跌破60美元，那么意味着金融稳定及经济稳定仍面临风险，”法国巴黎银行驻伦敦外汇策略师Phyllis Papadavid称。
法国巴黎银行预计明年第一季英镑兑欧元将涨至0.77英镑，周五报0.7848英镑。欧元兑英镑 今日稍早触及11月12日以来最低位0.78315。
Papadavid表示，她预计英镑兑美元 未来几个月将持于1.53-1.56美元左右。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 王丽鑫)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 大型银行陆续开跨月拆款，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧 浮滥，拆款以到期续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉 低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票 券商则在0.37%；但票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他指出，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松 状态，因而只拿成本较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也提到，今天开始做跨月拆款，但票券商都没有到期亦无需求， 仅少数小型银行到期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。