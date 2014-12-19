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市场报道 | 2014年 12月 19日 星期五 19:31 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及一个月高位，市场关注圣诞节期间的风险

路透伦敦12月19日 - 英镑兑欧元周五触及一个月来最高位，在圣诞节假前市场交投清淡之际， 俄罗斯和希腊成为可能的主要风险。

英国周四公布的数据显示，英国11月消费者支出大涨，英镑获得提振。英国11月零售销售较前月增长1.6%，而预估为增长0.3%。

如果这一趋势持续到圣诞节，将暗示经济将更强劲增长，实质薪资提高，这些可能推动英央行明年升息。

而形成鲜明对比的是，俄罗斯发生更大规模经济危机的可能性令欧元区经济黑云压顶，欧元区经济本已不容乐观，几乎是零通胀零增长。

“我认为在圣诞节期间，俄罗斯仍然值得关注，因为油价尚未触底，如果布兰特原油价格跌破60美元，那么意味着金融稳定及经济稳定仍面临风险，”法国巴黎银行驻伦敦外汇策略师Phyllis Papadavid称。

法国巴黎银行预计明年第一季英镑兑欧元将涨至0.77英镑，周五报0.7848英镑。欧元兑英镑 今日稍早触及11月12日以来最低位0.78315。

Papadavid表示，她预计英镑兑美元 未来几个月将持于1.53-1.56美元左右。(完)

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