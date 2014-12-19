欧洲已公布经济指标--2014/12/19

台湾经济指标预测--4月20日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.7 @ +0.9 f +3.0 @ 德国 第三季 +0.1 r@ -0.1 r@ +1.2 r 法国 第三季 +0.3 p -0.1 r -- 意大利 第三季 -0.1 f -0.2 r -0.5 f 消费者物价指数(CPI) 英国 10月 +0.1 p +0.0 +1.3 p 德国 11月 持平 f -0.3 f +0.6 f 法国(HICP) 11月 -0.2 f 持平 +0.4 f 意大利(HICP) 11月 -0.2 f -0.3 +0.3 f 生产者物价指数(PPI) 英国 10月 -0.3 p -0.2 f -0.5 p 德国 11月 持平 -0.2 -0.9 法国 10月 -0.2 +0.5 -1.4 意大利 10月 -0.4 持平 -1.2 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 8-10月 6.0 6.0 德国 11月 6.6 @ 6.6 @ 法国 第三季 10.4 p 10.1 r 意大利 10月 13.2 @ 12.9 @ r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 大型银行陆续开跨月拆款，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧 浮滥，拆款以到期续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉 低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票 券商则在0.37%；但票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他指出，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松 状态，因而只拿成本较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也提到，今天开始做跨月拆款，但票券商都没有到期亦无需求， 仅少数小型银行到期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。